Et ce qui a sauvé Google du démantèlement par la justice américaine est… la montée en puissance de l’IA
Sous le mandat de Joe Biden, la maison mère de Google était visé par des procédures de démantèlement avec des visées anti-trust. Un an plus tard, tout s'est renversé et Google vient de recevoir un jugement très favorable par une cour américaine. Entre temps, un argument a fait mouche : la nécessité de géants de l'IA pour renforcer la suprématie technologique américaine.