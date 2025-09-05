Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

High-tech
Le logo Google est visible à l'extérieur d'un bâtiment abritant les bureaux de Google à Pékin, le 4 février 2025.
© GREG BAKER / AFP
Positionnement technologique

Et ce qui a sauvé Google du démantèlement par la justice américaine est… la montée en puissance de l’IA

Sous le mandat de Joe Biden, la maison mère de Google était visé par des procédures de démantèlement avec des visées anti-trust. Un an plus tard, tout s'est renversé et Google vient de recevoir un jugement très favorable par une cour américaine. Entre temps, un argument a fait mouche : la nécessité de géants de l'IA pour renforcer la suprématie technologique américaine.

Renaud Foucart
Renaud Foucart

Renaud Foucart est théoricien de la microéconomie appliquée. Cela signifie qu'il essaie de comprendre les énigmes du monde réel en modélisant les interactions stratégiques. Cela l'a amené à travailler sur des sujets aussi différents que les interdictions de fumer, la finance islamique, les normes et l'innovation, les accords environnementaux, la planification urbaine, le retour du vinyle, les agrégateurs de recherche en ligne et l'impact des tribunaux d'audit sur la sélection des hommes politiques. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université libre de Bruxelles. Depuis, il a travaillé à Oxford, Berlin, Nottingham et maintenant à l'université de Lancaster.

