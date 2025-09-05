Et ce qui a sauvé Google du démantèlement par la justice américaine est… la montée en puissance de l’IA

Renaud Foucart est théoricien de la microéconomie appliquée. Cela signifie qu'il essaie de comprendre les énigmes du monde réel en modélisant les interactions stratégiques. Cela l'a amené à travailler sur des sujets aussi différents que les interdictions de fumer, la finance islamique, les normes et l'innovation, les accords environnementaux, la planification urbaine, le retour du vinyle, les agrégateurs de recherche en ligne et l'impact des tribunaux d'audit sur la sélection des hommes politiques. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université libre de Bruxelles. Depuis, il a travaillé à Oxford, Berlin, Nottingham et maintenant à l'université de Lancaster.