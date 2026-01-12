Quelle mouche a piqué Baum ?
ATLANTI-CULTURE
12 janvier 2026
"Quelle mouche a piqué Baum ?" de Woody Allen : n’est pas romancier qui veut !
Une fiction en partie autobiographique…donc, ici, emplie d’autodérision ! De : Woody Allen Stock Traduit de l'anglais (États Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson Parution le 29 octobre 2025 230 pages 20,90 €
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESWoody Allen , stock , roman
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).