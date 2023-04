Quand les criminels imposent leur loi à un pays

Le trafiquant de drogue présumé Manuel Fernandez Valencia alias "La Puerca" et d'autres membres du cartel de Sinaloa sont présentés à la presse à Mexico, en 2010, après leur arrestation.

Début 2023, l'État de Sinaloa a enduré des heures de violence alors que les autorités mexicaines traquaient et capturaient Ovidio Guzmán, le fils du célèbre trafiquant de drogue Joaquín "El Chapo" Guzmán. Blocus, fusillades et citoyens enfermés chez eux : c'était une démonstration brutale qu'en Amérique latine, il y a des endroits où l'État ne gouverne pas mais où les criminels - dans ce cas, le cartel de Sinaloa - sont aux commandes. Reprendre le contrôle, même momentanément, a un coût élevé (29 personnes sont mortes dans cette opération, dont des militaires et des criminels présumés).

Le Mexique est un cas emblématique, mais pas le seul. En Équateur, par exemple, l'État a perdu le contrôle de ses prisons surpeuplées, où des organisations criminelles extorquent de l'argent aux détenus et à leurs familles, et commettent également des massacres à l'intérieur des murs des prisons. Sept massacres de ce type en 2021 et 2022 ont coûté la vie à plus de 350 personnes, selon Human Rights Watch.

Le réalisme magique latino-américain semble avoir sauté des pages de la littérature et atterri dans la politique et l'application de la loi de la vie réelle. Cela a contribué à transformer l'Amérique latine en un endroit qui, en l'absence de conflit armé, connaît les taux de violence les plus élevés au monde. Selon les données de 2018 de la Commission économique pour l'Amérique latine, la région compte 10 fois plus d'homicides (23 pour 100 000 habitants) que l'Europe (2,1 pour 100 000) et environ huit fois plus que l'Asie (2,7 pour 100 000). Parmi ces homicides, 93 % sont concentrés au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Venezuela, au Salvador, au Guatemala et au Honduras, pays qui n'abritent que 68 % de la population d'Amérique latine.

Une partie de cette violence est le produit de la gouvernance criminelle, le processus par lequel les criminels — groupes paramilitaires, vigiles, escadrons de la mort, guérillas, cartels de la drogue, groupes criminels organisés et gangs — s'emparent du rôle traditionnel de l'État et gouvernent ou co-gouvernent. un territoire et une population. Il y a des régions en Amérique latine où les criminels se sont chargés de maintenir les services publics, de construire des infrastructures et même de rendre la justice.

« La plupart des sociétés de cette région sont aux prises avec des modèles de gouvernance criminelle par lesquels les représentants de l'État, les autorités politiques et les acteurs du crime organisé co-gouvernent. Bien que le phénomène ne soit certainement pas nouveau, il a acquis une plus grande importance à mesure que des syndicats criminels de plus en plus influents et puissants sont entrés dans le sang de nombreuses sociétés, transformant les formes traditionnelles de gouvernance », écrivent les politologues Andreas Feldmann de l'Université de l'Illinois à Chicago et Juan Pablo Luna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dans un article de 2022 de la Revue annuelle de sociologie sur l'état de la gouvernance criminelle en Amérique latine.

Knowable Magazine s'est entretenu avec Feldmann de cet ordre parallèle dans lequel des règles sont imposées aux citoyens par des organisations criminelles, souvent avec la collaboration d'agents de l'État. Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Qu'est-ce que la gouvernance criminelle et en quoi diffère-t-elle du crime organisé que l'on peut trouver dans n'importe quel pays ?

La différence tient à la notion de gouvernance. Le crime organisé est motivé par le profit; son objectif n'est pas de gouverner. La gouvernance criminelle est un contexte dans lequel des groupes criminels gouvernent des espaces, des populations et des territoires. Le cartel de Sinaloa au Mexique gouverne plusieurs communautés où la population sait que l'État n'a pas la capacité d'intervenir. À Rio de Janeiro, le gang Amigos dos Amigos règne sur Rocinha, l'une des principales favelas de cette ville brésilienne.

Pourquoi des groupes criminels voudraient-ils se lancer dans un tel arrangement ? Parce que c'est bon pour les affaires. Dans la mesure où vous contrôlez un territoire et une population, cela facilite l'organisation et la productivité de votre entreprise.

Qu'est-ce que les autorités officielles retirent d'un tel arrangement?

Les gens ont tendance à penser que les États sont inévitablement corrompus. Il y a quelque chose de cela chez beaucoup de fonctionnaires, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'ils sont aussi menacés, et ils n'ont d'autre alternative que de se plier à cet ordre : dans la mesure où l'État perd son monopole sur l'usage de la coercition, il a des difficultés face à des groupes puissants qui menacent les fonctionnaires ou leur extorquent de l'argent.

C'est le vieil adage de Pablo Escobar, la notion d'argent ou de plomb (plata o plomo) : « je t'achète ou je te tue ».

Le trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, chef du cartel de Medellin jusqu'à son assassinat en 1993, a donné à de nombreux citoyens ce que l'État ne leur a pas donné, comme des maisons pour les pauvres et des terrains de football pour les quartiers. Ces types d'actions sont-ils aussi une forme de gouvernance criminelle ?

Absolument. Souvent, vous parlez aux gens des communautés, et ils préfèrent les criminels à l'État parce que les règles sont plus claires, et parce qu'ils sont gênés par le double discours des agents de l'État — qui d'un côté disent opérer selon les loi, mais commettent en revanche les mêmes abus, voire parfois pires que les criminels.

Il y a des études au Brésil sur la façon dont ces groupes criminels administrent la justice dans des secteurs où il n'y a pas de justice, où il y a une impunité totale en ce qui concerne les vols, les agressions sexuelles et d'autres incidents dans les communautés. Ces groupes criminels organisés ont un système de justice parallèle où ils gèrent ce genre de problèmes, et les communautés apprécient beaucoup cela, comme dans le cas de Rocinha, à Rio. Les habitants de cette favela disent se sentir en sécurité, et il a été démontré que les groupes criminels règlent les problèmes de droits de propriété entre voisins et fournissent des services publics, des loisirs et des sports.

Il y a quelques décennies, l'Amérique latine était pleine de régimes clairement antidémocratiques. Depuis lors, la quantité et la qualité des régimes démocratiques dans la région ont augmenté. Pourtant, il en va de même pour la gouvernance criminelle : selon une étude récente de Benjamin Lessing de l'Université de Chicago, 13 % de la population d'Amérique latine, soit près de 80 millions de personnes, vivent sous un système de gouvernance criminelle. Pourquoi y a-t-il cette contradiction ?

Je pense que nous avons toujours pensé que c'était une contradiction. Nous avions l'espoir et l'illusion, peut-être un peu naïvement, qu'à mesure que nous avancions vers des régimes plus démocratiques, nous allions voir plus d'intégrité et d'honnêteté dans l'exercice du pouvoir.

Mais cette illusion s'est rapidement effondrée et nous avons commencé à observer des sociétés où les régimes démocratiques coexistent avec d'énormes quantités d'abus, de violations des droits de l'homme et de violence. Le Mexique et plusieurs pays d'Amérique centrale, comme El Salvador et le Honduras, ont vu comment la transition vers la démocratie a coïncidé avec d'atroces violations des droits de l'homme. Au Mexique, on estime que plus de 100 000 personnes ont disparu au cours de la dernière décennie - bien que personne ne le sache avec certitude, et le nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Et les Salvadoriens vivent sous un état d'exception depuis fin mars 2022, sous lequel une variété d'abus graves ont été commis. Nombre d'entre eux – tortures, disparitions forcées, assassinats – sont commis au nom de la lutte contre le crime organisé.

Dans le même temps, nous avons vu comment les forces du crime organisé se sont développées de manière très vigoureuse dans des régimes autoritaires, comme au Venezuela.

Et puis il y a des pays qui sont démocratiques et qui ont développé des systèmes où la violence a des causes multiples. Prenez le Brésil, où un mélange de conditions structurelles (pauvreté, inégalités, marginalisation et désespoir) génère la violence, et où l'État, par le biais de son bras coercitif (police, armée, forces de sécurité) agit violemment, commettant souvent des abus qui ne font pas l'objet d'enquêtes, encore moins punis, dans une atmosphère d'impunité. Une pluralité d'acteurs utilisent la violence pour arriver à leurs fins. Différentes manifestations de la violence se chevauchent : criminelle, politique et économique.

Les prisons sont assurément des lieux où l'État devrait exercer un contrôle. Qu'est-ce que cela nous dit qu'en Amérique latine, nous avons plusieurs cas où les condamnés eux-mêmes ont un niveau significatif de contrôle sur les prisons ? En Équateur, par exemple, certains détenus doivent même payer une redevance mensuelle aux mafias qui contrôlent une partie de la prison pour ne pas être agressés. Des cas de contrôle similaire ont été signalés au Brésil et au Salvador.

C'est le cas le plus fascinant de tous. Ceci, d'un point de vue conceptuel, est complexe à comprendre, car s'il y a un endroit où l'État a le monopole de l'usage légitime de la violence, c'est bien la prison.

Deux alternatives expliquent ce phénomène contre-intuitif : l'État abandonne délibérément les prisons parce qu'il choisit de ne pas exercer son pouvoir dans cet espace ; ou il n'a pas la capacité coercitive de contrôler les individus et les organisations qui y sont hébergés.

Et une troisième alternative possible est qu'ils deviennent des espaces de gouvernance criminelle où l'État et les groupes criminels co-gouvernent.

Qu'est-ce qui est à l'origine de la naissance des structures violentes en Amérique latine ? Est-ce dû aux inégalités, à la pauvreté, à l'ambition, à la corruption, à la faiblesse des États ?

C'est un phénomène extrêmement complexe. Je dirais que c'est tous ces facteurs combinés. Le problème de la violence est un problème de marginalisation, de sociétés qui ne donnent pas aux gens la possibilité de se développer en tant qu'individus et de participer dans des conditions dignes. Une partie importante de la population vit en marge de la société, avec un faible niveau de scolarité, une grande pauvreté et un chômage élevé, et l'une de leurs rares options existantes est de rejoindre une structure criminelle.

En même temps, il existe un phénomène culturel très important dans lequel les organisations criminelles sont attractives en raison de ce qu'elles proposent. Le matérialisme et le nihilisme sont des thèmes récurrents pour les jeunes qui entrent dans ce type de structure. Ils aspirent à une vie de glamour et à une vie de consommation et sont prêts à payer le sacrifice ultime. Beaucoup d'entre eux vous disent : je préfère passer cinq ans comme sicario (tueur à gages), mais bien les vivre, que de passer 50 ans dans un travail dégradant, exploité, et accablé par tant de rareté.

Enfin, je dirais qu'il y a un enjeu étatique fort : des États qui ne sont pas capables d'offrir des alternatives, ou dont les modèles ne sont pas attractifs. Le modèle formel d'étudier, d'essayer d'aller de l'avant, est très incertain : cela demande beaucoup de sacrifices et n'est pas nécessairement perçu comme attrayant.

De nombreuses études universitaires sur cette question se concentrent sur les homicides, le trafic de drogue et les crimes majeurs, et omettent les situations et les régions moins violentes. Sommes-nous en train de sous-déclarer le véritable niveau de gouvernance criminelle ?

Absolument. Les contextes de gouvernance criminelle dans des pays comme l'Uruguay et le Costa Rica sont très répandus et passent inaperçus car les gens se concentrent sur les cas les plus emblématiques, comme le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Venezuela, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Mais il s'agit d'un problème beaucoup plus profond et lié à l'affaiblissement des structures étatiques et à la perte de la légitimité de l'État. Ces deux éléments minent la capacité de l'État.

Si vous regardez les niveaux de violence, c'est un indicateur très fort de la façon dont l'appareil coercitif de l'État dans des pays comme le Costa Rica et l'Uruguay s'est affaibli au cours des 10 ou 15 dernières années. Les taux d'homicides, bien qu'inférieurs à ceux des autres pays de la région, ont doublé dans ces deux pays.

Au cours des deux dernières décennies, des pays comme le Brésil, la Colombie, El Salvador, le Honduras, le Guatemala, le Mexique et le Venezuela ont connu des taux d'homicides inquiétants, comme le montre ce graphique. Pendant ce temps, des pays comme l'Argentine, le Costa Rica, le Panama et l'Uruguay, bien qu'ayant des taux inférieurs à ceux d'autres pays de la région, affichent une augmentation prononcée des taux d'homicides par rapport à leur niveau de référence de 1995 : les taux d'homicides ont presque doublé dans ces pays entre 1995 et 2021 .

Certaines personnes peuvent penser que la solution à la gouvernance criminelle est simplement un État plus fort. Cette vue est-elle correcte ?

Un État vraiment fort serait un État doté de plus hauts niveaux de légitimité. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les États sont inefficaces, ils ne résolvent pas les problèmes des gens et, en même temps, ils sont injustes, violents, corrompus. Et plutôt que de veiller au bien-être du peuple, ils sapent souvent leurs citoyens. Des études d'opinion publique provenant de sources telles que Latinobarómetro et le Latin American and Caribbean Public Opinion Project enregistrent depuis des années une baisse du niveau de confiance de la population envers ses autorités et une baisse évidente de l'adhésion à la démocratie : la population est plus prêts à vivre dans des régimes moins démocratiques tant que leurs problèmes quotidiens sont résolus. Ce qui se passe aujourd'hui au Salvador en est la preuve.

Le problème en Amérique latine pourrait être résolu si la force de l'État – en termes de légitimité et de pouvoir infrastructurel – s'améliorait. Mais ce doit être les deux, pas un seul. Ce n'est pas seulement une question de coercition; il ne s'agit pas seulement de tirer des balles et d'essayer de contrôler ces groupes. Le crime organisé est une manifestation de graves problèmes sociaux. Ces groupes disposent de nombreuses avenues de communication avec la population, particulièrement dans les communautés à faible revenu où ils interagissent avec la population, connaissent leurs peurs et leurs aspirations et profitent de ces connaissances pour atteindre leurs objectifs. N'oubliez pas que la plupart du temps, les criminels sont membres d'une communauté. Les gens les connaissent et ont des liens personnels d'amitié et de parenté avec eux.

Quelle est la responsabilité des autorités formelles dans la mise en place des systèmes de gouvernance pénale ?

Énorme. Soit ils sont complices, soit leur niveau d'efficacité et les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre — d'une manière ou d'une autre — ne rendent pas compte de cette réalité.

Le problème de la gouvernance criminelle, et de nombreux problèmes que connaît la société aujourd'hui, sont des problèmes structurels qu'aucune administration politique ne peut résoudre dans le laps de temps de chaque mandat présidentiel. Je doute fortement que les régimes démocratiques puissent résoudre ce type de problèmes à moins que les secteurs politiques ne s'accordent sur un grand pacte, à moins qu'ils ne comprennent la gravité de la situation et n'agissent à l'unisson.

Je pense que nous sommes arrivés à un point où ce serait probablement la seule solution viable. Mais la politique en arrière-plan pointe vers quelque chose de totalement différent : il y a un grand niveau de fragmentation et de paralysie dans l'arène politique. Par conséquent, ce que nous voyons, c'est que les problèmes augmentent chaque décennie.

Comment pensez-vous que la question de la gouvernance criminelle va évoluer dans les cinq prochaines années dans la région latino-américaine ?

Je pense malheureusement que le phénomène va s'amplifier. Les problèmes sociaux et économiques croissants et l'impuissance des États à y faire face ont ouvert des espaces aux groupes criminels.

Pays après pays, les États se sont retirés de nombreux domaines parce qu'ils n'ont pas la capacité - et parfois la volonté - de gouverner ces domaines. Ce vide a été comblé par des acteurs criminels. Le seul espoir est que les sociétés et les acteurs politiques comprennent la gravité du problème et agissent en conséquence, et ensemble.

La région a besoin de gouvernements d'unité nationale dans lesquels des secteurs politiquement antagonistes mettent de côté les attitudes extrémistes, font des concessions et recherchent des solutions communes aux problèmes de gouvernance. Il est essentiel de forger un modèle de développement durable qui offre à l'État les conditions pour élever le niveau de vie de la population. Le défi est monumental.

Article traduit par Debbie Ponchner

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.