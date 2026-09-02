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Des abeilles se gavent de nectar au rucher Bee Mindful, le 6 juin 2025 à Austin, au Texas.
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DROLES D'ABEILLES

2 septembre 2026

Quand la vision des abeilles peut se transformer en une source d'inspiration pour les technologies de demain

Les abeilles perçoivent le monde de manières étonnamment différentes et comprendre ce phénomène pourrait inspirer de nouvelles technologies.

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MOTS-CLES

abeilles , vision , innovation , technologie , robots , véhicules autonomes

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Elisa Rigosi

Elisa Rigosi est neurobiologiste et neuro-éthologue ; elle s'intéresse au fonctionnement des systèmes sensoriels chez les insectes. Elle coordonne actuellement un projet interdisciplinaire visant à étudier les effets sublétaux des pesticides (composés isolés et mélanges) sur le cerveau et le comportement des insectes.

David O'Carroll image
David O'Carroll

Les recherches de David O'Carroll portent sur la manière dont ce cerveau extraordinaire interprète le monde perçu par l'œil. Il s'intéresse à tous les aspects du traitement visuel, mais utilise l'œil et le cerveau des insectes comme un système « simple » pour étudier les mécanismes permettant de suivre des éléments en mouvement et d'y focaliser son attention.

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