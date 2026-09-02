Les recherches de David O'Carroll portent sur la manière dont ce cerveau extraordinaire interprète le monde perçu par l'œil. Il s'intéresse à tous les aspects du traitement visuel, mais utilise l'œil et le cerveau des insectes comme un système « simple » pour étudier les mécanismes permettant de suivre des éléments en mouvement et d'y focaliser son attention.