Quand Aymeric Caron passe de la bêtise crasse à l’abjection…

Aymeric Caron a été élu député lors des élections législatives de juin 2022.

Il était invité chez Ruquier. Avant l’émission, il avait été dûment informé qu’il y aurait en face de lui Alexandre Arcady, un réalisateur qui a tourné de nombreux films à tonalité juive. Et avec un Juif, il faut toujours être armé.



C’est pourquoi Aymeric Caron avait apporté avec lui un petit bout de papier sur lequel étaient inscrits des chiffres puisés à des sources troubles, mensongères et puantes. Et il ânonna ce pourquoi il était venu. Etablissant un parallèle entre les enfants juifs assassinés à Toulouse par Mohammed Merah et les enfants palestiniens qu’auraient tué, selon lui, les soldats israéliens.



Les frontières de l’immonde étaient dépassées ! Les soldats israéliens vont-ils à la sortie des écoles pour abattre des petits Palestiniens ? Comme le père Noël, Aymeric Caron ressemble à une ordure mais lui, c'est sa haine d’Israël qui l'aveugle. Mais il a d’autres combats à mener.



En effet, des ONG chargées du bien-être animal et situées à Ramallah nous apprennent des choses terribles et épouvantables (alerte ironie). Elles signalent que Tsahal dans son infinie cruauté met à mort des moustiques. Que la soldatesque sioniste fait subir d’abominables tortures aux cancrelats. Et que les brutes de Tsahal assoiffées de sang arrachent les pattes des araignées.



Rappelons qu’Aymeric Caron a été élu député ? Mais qui sont les gens qui ont voté pour lui?

