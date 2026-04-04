POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Ryan Gosling pose lors d'une séance photo avant la projection du film « Projet Dernière Chance » au théâtre Pathé Palace à Paris, le 11 mars 2026.
See image caption
See copyright

GRACE RETROUVEE

4 avril 2026

Projet Dernière chance : bien plus qu’un carton, le film signe une révolution culturelle et voilà pourquoi

L’imaginaire hollywoodien est en pleine crise : des franchises usées jusqu’à la corde qui n’attirent plus les foules, une incapacité à renouveler ses propres mythes, des studios de plus en plus frileux qui se contentent d’aligner des concepts marketing, sans oublier les plateformes de streaming qui enferrent la fiction dans une logique algorithmique au détriment de contenus originaux… Le succès récent et inattendu de Projet Dernière Chance, de Phil Lord et Chris Miller, film de science-fiction à la fois optimiste et respectueux du genre, pourrait-il changer la donne ?

Photo of Philippe-Henri Rambaud
Philippe-Henri Rambaud Go to Philippe-Henri Rambaud page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Projet dernière chance , film , cinéma , Hollywood , nihilisme , Optimisme , société , Phil Lord , Christopher Miller , Ryan Gosling , project hail mary , Star Wars , Indiana Jones , Spiderman , John Carter

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe-Henri Rambaud image
Philippe-Henri Rambaud

Philippe-Henri Rambaud est auteur et critique de cinéma.