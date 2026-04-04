GRACE RETROUVEE

4 avril 2026

Projet Dernière chance : bien plus qu’un carton, le film signe une révolution culturelle et voilà pourquoi

L’imaginaire hollywoodien est en pleine crise : des franchises usées jusqu’à la corde qui n’attirent plus les foules, une incapacité à renouveler ses propres mythes, des studios de plus en plus frileux qui se contentent d’aligner des concepts marketing, sans oublier les plateformes de streaming qui enferrent la fiction dans une logique algorithmique au détriment de contenus originaux… Le succès récent et inattendu de Projet Dernière Chance, de Phil Lord et Chris Miller, film de science-fiction à la fois optimiste et respectueux du genre, pourrait-il changer la donne ?