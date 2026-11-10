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Programme économique de LFI : les chiffres clés pour comprendre où Jean-Luc Mélenchon mènerait la France

Plus d’impôts, plus de dépenses et pourtant moins de déficit : c’est la promesse du programme économique de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Omar Dibo, cofondateur de Finneko, a repris un à un les chiffres de LFI et testé leur solidité jusqu’en 2032. Recettes surestimées, coûts oubliés, mesures qui se contredisent, risques financiers ignorés : s’il reconnaît que certains constats de LFI sont justes, il juge que les solutions proposées ne tiennent pas la route.