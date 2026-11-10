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Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti de gauche La France Insoumise (LFI) à l'élection présidentielle française de 2027, lève les poings à la fin du congrès présidentiel du LFI, organisé au Bourget, en banlieue parisienne, le 7 novembre 2026, à l'occasion de la publication de son programme gouvernemental « L'Avenir en Commun ».
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10 novembre 2026

Programme économique de LFI : les chiffres clés pour comprendre où Jean-Luc Mélenchon mènerait la France

Plus d’impôts, plus de dépenses et pourtant moins de déficit : c’est la promesse du programme économique de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Omar Dibo, cofondateur de Finneko, a repris un à un les chiffres de LFI et testé leur solidité jusqu’en 2032. Recettes surestimées, coûts oubliés, mesures qui se contredisent, risques financiers ignorés : s’il reconnaît que certains constats de LFI sont justes, il juge que les solutions proposées ne tiennent pas la route.

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MOTS-CLES

taxe Zucman , ISF , droits de succession , niches fiscales , SMIC 1 700 euros , semaine de 32 heures , retraite à 60 ans , sortie du nucléaire , dette BCE , déficit public , Finneko , Omar Dibo , LFI , Jean-Luc Mélenchon , programme , élection présidentielle 2027

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

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