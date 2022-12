Production alimentaire : ces nouvelles technologies qui pourraient rendre à la nature 80% des terres cultivées

Les nouvelles technologies sont très variées.

Atlantico : À mesure que la production alimentaire augmente, les forêts et autres écosystèmes naturels sont de plus en plus défrichés. Selon votre étude au Centre Leverhulme pour la biodiversité de l'Anthropocène, de nouvelles technologies sont en cours de développement et rendent possible une révolution systémique de la production alimentaire. De quoi parle-t-on exactement ? Quel est l'objectif de ces technologies ?

Chris Thomas : Les nouvelles technologies sont très variées. La principale évolution consiste à cultiver des cellules animales (culture de tissus) en suspension dans un liquide dans des cuves, semblables à celles utilisées pour la brasserie moderne et les grandes cuves de production de vin, afin de pouvoir produire des cellules de viande dans une usine plutôt que sur un animal vivant. Des cultures similaires peuvent être utilisées pour produire du lait. La deuxième catégorie de technologies consiste à cultiver des microbes (bactéries) dans des cuves pour produire des protéines, des hydrates de carbone et d'autres produits alimentaires - pensez à l'année dans la brasserie. La troisième catégorie consiste à contourner complètement les êtres vivants, en utilisant simplement l'eau et le dioxyde de carbone obtenus dans l'atmosphère pour produire des sucres et des hydrates de carbone. Chacun de ces processus nécessite beaucoup moins de terres que la culture d'animaux et de plantes vivants entiers.

L'objectif est triple. Le premier est que nous pouvons supprimer la cruauté envers les animaux dans les systèmes de production animale intensive, et que les aliments peuvent contenir moins de contaminants (les viscères et les fèces ne seront pas produits). Le deuxième est que la réduction de la superficie des terres nécessaires à la production de nos protéines de base, de nos graisses et huiles et de nos glucides peut être réalisée sur un petit pourcentage des terres que nous cultivons actuellement, et que nous laissons donc des surfaces beaucoup plus importantes à la nature. Le troisième avantage est que, une fois que la pression sur les terres est bien moindre, l'agriculture restante peut être pratiquée de manière moins intensive, de sorte que nos légumes frais et autres produits sont produits dans des exploitations légèrement moins productives mais respectueuses de la nature, avec très peu d'additifs chimiques ou autres dans nos aliments.

Est-il vraiment possible de répondre à la demande alimentaire mondiale croissante d'une population humaine en pleine expansion avec moins de 20 % des terres agricoles existantes ? Comment pouvons-nous y parvenir ?

C'est possible. Les systèmes de production actuels sont très inefficaces, car la photosynthèse fixe rarement plus de 1 % du rayonnement solaire (0,1 % à l'échelle mondiale), alors que les panneaux solaires atteignent 20 %, et les rendements continuent d'augmenter ; et puis les animaux ne transforment qu'environ 10 % de la matière végétale dans leurs matières corporelles. Ainsi, en théorie, des systèmes alimentés par des énergies renouvelables peuvent produire notre nourriture - même avec une population humaine croissante et une consommation individuelle accrue - sur une minuscule fraction de la surface terrestre actuelle.

Le chemin à parcourir est bien sûr incertain. Des produits de niche commencent à émerger, mais il faudra peut-être des interventions politiques pour que ces technologies se généralisent et permettent de réaliser les gains environnementaux possibles. Les gouvernements ont subventionné les panneaux solaires afin d'en accroître l'utilisation au cours des premières années, et cette augmentation a permis de faire baisser les prix en conséquence. Un soutien similaire pourrait être nécessaire pour ces nouvelles technologies alimentaires.

Est-ce le seul moyen d'atteindre les objectifs du sommet COP15 de Montréal ? Si ces technologies permettent réellement de libérer 80 % des terres agricoles existantes en un siècle environ, quels en seraient les avantages au niveau mondial et pour la diversité ?

Les mesures proposées lors de la COP15 seront généralement bénéfiques, mais elles visent davantage à traiter les symptômes du changement de la biodiversité qu'à s'attaquer à la cause sous-jacente du problème. Toutefois, bon nombre des changements suggérés, tels que la mise en réserve de terres supplémentaires à des fins de protection ou le passage à une agriculture moins intensive, sont susceptibles de réduire la production alimentaire de n'importe quel pays. Le résultat est que si la Grande-Bretagne, par exemple, réduit sa production alimentaire, nous importerons davantage en conséquence via les marchés mondiaux. Et d'où viendra cette production supplémentaire ? Potentiellement de la déforestation supplémentaire en Amazonie. Cela pourrait potentiellement réduire la biodiversité mondiale totale, et non l'augmenter. Nous déplaçons la production et les impacts dans le monde, nous ne réduisons pas l'impact total. Et la demande mondiale totale de nourriture continue d'augmenter.

L'avantage est que nous pouvons nous attaquer au problème sous-jacent - nous pouvons réparer le trou dans le Titanic plutôt que de réarranger les chaises longues pendant qu'il coule.

Quels leviers politiques faut-il mettre en place pour atteindre la réduction de 80 % des terres agricoles ? Est-ce vraiment réaliste ?

Fournir des subventions et des allégements fiscaux pour ces technologies, afin de les faire décoller. Je pense que c'est réaliste car il n'est pas nécessaire que le coût total soit plus élevé. En effet, les subventions existantes représentent environ un demi-billion de dollars de subventions agricoles par an pour soutenir des activités "nuisibles" à l'environnement. Une réduction et un transfert modestes pour soutenir les nouvelles technologies afin d'égaliser les règles du jeu permettraient probablement la transition.

Qu'est-ce qui garantit que ces terres, même si elles étaient libérées de leur rôle agricole, redeviendraient viables du point de vue des écosystèmes ?

Il existe de nombreuses preuves que les écosystèmes se rétablissent assez rapidement - Tchernobyl en est un exemple, avec le rétablissement de la végétation et des grands animaux, une fois que les gens ont été retirés.