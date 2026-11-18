PRIMAIRE, PAS PRIMAIRE ?
18 novembre 2026
Présidentielle 2027 : même victorieux, le bloc central risque de gouverner sans majorité
Alors que Gabriel Attal et Bruno Retailleau plaident pour une primaire de la droite et du centre et qu’Édouard Philippe la refuse, Jérôme Besnard rappelle qu’une primaire ne garantit ni une dynamique ni une unité. Le bloc central, sans cohérence idéologique et coupé du peuple, s’expose à une déroute s’il manque le second tour, et même en cas de victoire, rien ne lui assure une majorité à l’Assemblée nationale.
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Atlantico : Gabriel Attal et Bruno Retailleau se sont ralliés à l’idée d’une primaire de la droite et du centre, présentée comme l’outil du rassemblement, Édouard Philippe la refuse. Que nous apprend la primaire de la droite et du centre de 2016 sur ce qu’une primaire peut produire, et sur ce qu’elle ne peut pas produire ?
Jérôme Besnard : La primaire de 2016 a permis de départager les candidats d’un parti de la droite modérée alors largement hégémonique dans son propre camp. Mais, en faisant en partie abstraction de la situation judiciaire du candidat qui l’a emporté, cette primaire n’a pas conduit à une unité durable au sein de ce camp, et a même vu certains des protagonistes rallier la candidature présidentielle d’Emmanuel Macron. Une primaire ne garantit pas une dynamique à la sortie, elle permet uniquement d’empêcher moralement les concurrents éliminés de se présenter.
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MOTS-CLESGabriel Attal , Bruno Retailleau , Edouard Philippe , primaire , droite et centre , bloc central
THEMATIQUESPolitique
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.