Atlantico : Gabriel Attal et Bruno Retailleau se sont ralliés à l’idée d’une primaire de la droite et du centre, présentée comme l’outil du rassemblement, Édouard Philippe la refuse. Que nous apprend la primaire de la droite et du centre de 2016 sur ce qu’une primaire peut produire, et sur ce qu’elle ne peut pas produire ?

Jérôme Besnard : La primaire de 2016 a permis de départager les candidats d’un parti de la droite modérée alors largement hégémonique dans son propre camp. Mais, en faisant en partie abstraction de la situation judiciaire du candidat qui l’a emporté, cette primaire n’a pas conduit à une unité durable au sein de ce camp, et a même vu certains des protagonistes rallier la candidature présidentielle d’Emmanuel Macron. Une primaire ne garantit pas une dynamique à la sortie, elle permet uniquement d’empêcher moralement les concurrents éliminés de se présenter.