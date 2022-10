Poutine veut à nouveau faire peur et rate (encore une fois) son objectif et voilà pourquoi

Vladimir Poutine.

Brian Frydenborg a passé deux décennies à étudier, écrire ou travailler dans les domaines de l'analyse des conflits, du contre-terrorisme, des affaires internationales, des politiques publiques, de la politique, de l'histoire, de l'aide humanitaire et du développement international. Son travail a été présenté dans Newsweek, Jerusalem Post, Modern War Institute at West Point, London School of Economics and Political Science Middle East Centre, Jordan Times, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), et Real Clear Defense/History, entre autres.

Atantico : Dans quelle mesure le bombardement des villes et des cibles civiles ukrainiennes est-il un geste désespéré ?

Brian Frydenborg : C'est la seule chose que les Russes savent bien faire. Ils visent les villes avec des missiles, en espérant faire des dégâts (un peu comme le Hamas à Gaza). Et même avec leur plus grande force, la défense ukrainienne s'améliore de plus en plus pour la contrer, à tel point que 43 des 84 missiles (et 13 des 24 drones) ont été interceptés. La Russie recourt au terrorisme parce qu'elle n'a pas de succès sur le terrain, alors elle compense en tuant des civils et en commettant des crimes de guerre. Les troupes russes perdent du terrain presque partout. La Russie ne peut pas gagner sur le champ de bataille car elle ne peut pas égaler la qualité des troupes, de la logistique, de l'équipement ou des armes de l'Ukraine (ces deux dernières catégories étant souvent constituées de modèles occidentaux de pointe). Les Russes ont donc dû faire quelque chose. Ce n'est pas nouveau, ils tirent des missiles presque tous les jours ou tous les quelques jours, mais la quantité était quelque chose que nous n'avions pas vu depuis le début de la guerre. Cela peut sembler bon pour les partisans de la ligne dure russe maintenant, mais les Russes ne seront pas en mesure de maintenir ce rythme de frappes de missiles. Ils sont en train d'épuiser leur stock. Et quand ils n'ont plus de missiles, leur artillerie n'a pas la portée nécessaire pour frapper beaucoup de ces endroits, loin de là. Donc oui, c'est évidemment un geste désespéré. Poutine pense qu'il doit avoir l'air fort parce que quelque chose est arrivé à sa fierté et à sa joie, le pont de Crimée. Les frappes de missiles étaient probablement plus destinées à des fins de politique intérieure qu'à produire un quelconque effet en Ukraine.

Greg Yudin : Le bombardement chaotique et barbare des villes ukrainiennes ressemble à un acte de désespoir. Plutôt que de poursuivre un objectif militaire, il est plutôt destiné à résoudre le problème interne qui se pose rapidement.

Agit-il pour satisfaire les radicaux dans ses rangs ? Est-il en train de céder à leur pression ?

Brian Frydenborg : La mobilisation annoncée par Poutine a été considérée comme une demi-mesure, ne satisfaisant pas les partisans de la ligne dure et ne faisant rien pour calmer l'opposition. L'attentat à la bombe entre en quelque sorte dans la même catégorie. Même les propagandistes de la télévision disent que la Russie a des difficultés sur le champ de bataille. Aux endroits où ils ont été battus à plates coutures - à l'extérieur de Kiev, à Tchernihiv, à Sumy, et plus tard à Kharkiv - les Russes disent que nous nous "redéployons". Ils mentent, disant qu'ils font des choses qu'en réalité ils n'ont pas faites. De façon pathétique, il aurait été logique qu'ils battent en retraite, mais ils se font battre à plate couture et mentent ensuite en disant qu'ils font ce qu'ils auraient dû faire en premier lieu, mais qu'ils n'ont pas fait. Et après ces frappes de missiles, il y aura d'autres grandes victoires ukrainiennes qui effaceront l'effet domestique temporaire des frappes de missiles pour Poutine ; ces frappes seront utilisées comme un exemple de : "il a fait quelque chose" au lieu de rien. Les partisans de la ligne dure qui sont fiers de l'armée russe savent que Poutine a tout gâché, que les missiles ne résoudront pas la situation. Poutine doit donc composer avec les partisans de la ligne dure, mais aussi avec la population en général, qui est de plus en plus opposée à la guerre. Qu'il s'agisse de la mobilisation ou des frappes de missiles, ni l'un ni l'autre n'inversent la dynamique de perte de la Russie ou n'augmentent le soutien général à l'intérieur du pays sur une période prolongée.

Greg Yudin : Premièrement, ces attaques sont précisément ce que les radicaux réclamaient depuis longtemps. Poutine a ignoré ces demandes pendant un certain temps, et maintenant il leur a cédé immédiatement après l'explosion du pont

Deuxièmement, elles sont précédées par la nomination de Surovikin - encore une fois, quelque chose que les radicaux faisaient passer depuis longtemps. Ce n'est pas typique de Poutine de céder à la pression de manière aussi évidente - et maintenant ces gens n'ont même pas peur de prétendre qu'ils ont forcé la main de Poutine.

Cela montre à quel point Poutine est devenu récemment dépendant de cette partie belliciste de l'armée. Plus important encore, avec ces décisions, Poutine adhère aussi totalement à la théorie de la victoire des radicaux.

Et la théorie que ces gens nourrissent est que la clé de la victoire est l'effroi. En gros, il faut effrayer l'adversaire à mort, et cela suffira pour qu'il se rende.

C'est pourquoi ce qu'ils célèbrent maintenant n'est pas un quelconque exploit militaire (il n'y en a pas) mais plutôt la souffrance des Ukrainiens. Cette théorie est fausse dans le cas de l'Ukraine, et c'est une chose que les faucons doivent encore apprendre.Cette théorie signifie très probablement qu'il faut monter dans l'échelle de l'escalade - chaque nouveau crime sera considéré comme insuffisamment effrayant.

La guerre a-t-elle atteint son pic d'escalade ?

Brian Frydenborg : Nous avons probablement vu le pic en termes de déplacement de population. L'est est maintenant assez désert. Cependant, les combats pourraient s'intensifier. Nous pourrions voir une combinaison de l'armée du sud, de celle qui était sur la ligne du Donbass, et de celle qui vient de libérer Kharkiv, s'unir, probablement à l'est. Elles vont probablement prendre Kherson puis pousser à travers Zaporizhzhia pour libérer la partie occupée et se lier aux forces de Donetsk. La Crimée pourrait être fermée et assiégée en cours de route (ce qui est facilité par la capacité avérée de frapper le pont de Crimée, et il y aura d'autres frappes ukrainiennes contre ce pont). La Russie pourrait s'effondrer à l'est, car sa ligne est déjà sur le point d'être débordée par les libérateurs de la région de Kharkiv/Lyman, et il y a déjà un effondrement rapide au sud sur la rive ouest du fleuve Dnipro qui pourrait conduire une grande partie de ces troupes à se frayer un chemin à travers Zaporizhzhia jusqu'à l'est, et à se relier en débordant la ligne principale russe de Donetsk par le sud, peut-être même alors qu'elle est encore débordée par le nord.

Greg Yudin : Poutine préférerait probablement contrôler le rythme de l'escalade, car il a davantage intérêt à ce que la guerre se prolonge et que l'Occident se désintéresse de l'Ukraine.

Cependant, à ce stade, c'est l'Ukraine qui contrôle la dynamique de l'escalade, Poutine ne fait qu'y réagir. Nous nous dirigeons probablement vers un point où il n'y aura plus de mesures d'escalade. Ce pourrait être la fin de la partie.

Serait-ce la fin de la partie ? Le début de la fin de la guerre ?

Brian Frydenborg : Je pense définitivement que nous y assistons. Mais cette situation pourrait prendre six mois, voire un an. Il y a eu trois phases principales : la tentative de la Russie de prendre Kiev et ses environs, le regroupement des Ukrainiens et leur progression initiale, puis les grandes offensives réussies que nous venons de voir et que nous voyons maintenant. Et les Ukrainiens vont continuer, les Russes ne sont plus capables de grandes offensives, et encore moins d'arrêter les Ukrainiens. Les plus grandes batailles auront probablement lieu à l'Est. Les Russes sont dans une mauvaise position car ils sont flanqués du nord sur leur ligne la plus statique. Les Russes peuvent soit rester et se battre et mourir, soit se retirer, s'exposant ainsi aux bombardements tout en se déplaçant. Les Russes n'ont toujours pas de réponse aux M777, Caesars, HIMARS, etc. et ils seront finalement repoussés vers la frontière russe. Leur moral et leur situation en matière d'approvisionnement sont un cauchemar, c'est presque mathématique. Encore une fois, les questions sont : quand et à quel prix, combien de temps les Russes vont-ils continuer à se battre et avec quelle force ? Les soldats voient leurs compagnons mourir. Ils peuvent se demander pourquoi ils se battent car ils savent qu'ils perdent gravement et simultanément sur plusieurs fronts. Et la panique peut se répandre assez facilement. Même si Poutine utilisait une arme nucléaire tactique ou continuait à bombarder des villes, cela ne changerait rien à la situation globale combinée sur les différents fronts (s'il utilise une arme nucléaire sur des positions militaires ukrainiennes, il est probable qu'il soit sur le point de tuer également un grand nombre de ses propres troupes). Quelles que soient les options qu'il pense avoir, aucune d'entre elles n'est bonne. Aucune d'entre elles ne permettra à la Russie de remporter la victoire en Ukraine. Et son peuple le blâmera plus que quiconque.

Cela signifie-t-il qu'il n'a plus d'options ?

Brian Frydenborg : Il n'a aucun coup gagnant. Dans une partie d'échecs, même si vous savez que vous avez perdu, vous pouvez continuer à déplacer votre roi et aboutir à une impasse. Poutine ne peut même pas faire cela car il a perdu beaucoup de ses grosses pièces, contrairement à l'Ukraine qui les a toujours. Mais il pourrait faire mieux avec les pièces qu'il possède encore.

Si Poutine était intelligent, il prendrait ses soldats du sud pour les redéployer en Crimée ou à l'est, jouerait un jeu défensif et infligerait autant de dégâts que possible à l'armée ukrainienne pour prolonger le conflit jusqu'à l'hiver, en espérant que le soutien occidental faiblira (un espoir probablement très mal placé). Au lieu de cela, il continue à attaquer, il suffit de regarder Bakhmut. Mais il n'y a pas une bonne coordination entre les unités russes. Il s'agit moins d'une armée russe que d'unités et de secteurs russes opérant seuls dans des vides séparés. Il est remarquable de constater la constance avec laquelle les Russes ont été si mauvais. Certaines de leurs erreurs sont les mêmes que celles commises par les Soviétiques au début de la guerre d'hiver avec la Finlande. Mais à l'époque, Staline s'est adapté après deux mois. Cette fois, huit mois après, Poutine ne l'a pas fait. Ça fait huit mois de la même absurdité suicidaire. Donc, c'est remarquable. Mais j'encourage toujours le mal à être stupide.