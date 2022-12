Pourquoi pas un Miss France des lesbiennes ?

Indira Ampiot (Miss France 2023) et Sandrine Rousseau

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour Sandrine Rousseau, la lesbienne est l’avenir de la femme. Nous autres, chauvinistes males impénitents, nous en restons à Aragon : « la femme est l’avenir de l’homme ».

La bouillante député écolo féministe a été horrifiée par le spectacle du concours pour Miss France. «un concours de beauté fait, pensé et dont les critères sont posés par et pour les hommes. », a-t-elle dit.

Une horreur indicible : des corps de jolies filles offerts aux regards concupiscents des mâles. Quasiment un viol. Il est urgent d’alerter Me-Too. Peut être faudrait-il lui rappeler qu'il n'y a pas que les hommes qui regardent Miss France, puisque 59 % des "Femme responsable principale des achats du foyer de moins de 50 ans" ont regardé l'émission, selon Médiamétrie.

Dans un tweet désormais supprimé elle s'interroge : "Il existe un Miss France des lesbiennes ? (Juste pour comparer les critères de choix)."

Sandrine Rousseau pense que les choses seraient différentes si le concours était organisé par des lesbiennes (et pour des lesbiennes ?). "Les critères seraient sans doute bien plus riches et intéressants. Et au fond il n’y aurait surtout pas ce genre de concours qui met les femmes en concurrence, les expose au regard concupiscent des hommes et les réduit à leur seul corps".

Car c'est bien connu, les femmes ne peuvent pas être concupiscentes. Le jury qui attribuerait le titre de Miss dans ce nouveau concours devra-t-il être composé de femmes lesbiennes ? ou de non binaire ? Sandrine Rousseau, après avoir déconstruit l’homme, déconstruit la femme. La récompense pour la gagnante sera enviable : l’heureuse élue pourra tenir la main de Sandrine Rousseau afin d’aller manifester contre l’oppression masculine. Une chose est sûre, s'il y a un jour un concours Miss Bêtise, Sandrine Rousseau écrasera toutes ses rivales !

