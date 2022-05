Pourquoi nous dormons moins que nos cousins primates

Pourquoi est-ce que nous dormons moins que nos cousins primates ?

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Les nuits sèches, les chasseurs-cueilleurs San de Namibie dorment souvent à la belle étoile. Ils n'ont pas de lumière électrique ou de nouvelles sorties Netflix pour les tenir éveillés. Pourtant, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils n'ont pas dormi plus d'heures qu'un citadin occidental typique qui est resté éveillé à regarder son smartphone.

Selon l'anthropologue évolutionniste David Samson, de l'université de Toronto à Mississauga, les recherches ont montré que les habitants des sociétés non industrielles - qui se rapprochent le plus du cadre dans lequel notre espèce a évolué - dorment en moyenne moins de sept heures par nuit. C'est un chiffre surprenant si l'on considère nos plus proches parents animaux. L'homme dort moins que n'importe quel singe ou lémurien étudié par les scientifiques. Les chimpanzés dorment environ 9,5 heures sur 24. Les tamarins dorment environ 13 heures. Les singes nocturnes à trois bandes sont techniquement nocturnes, mais en réalité, ils ne sont presque jamais éveillés - ils dorment 17 heures par jour.

Samson appelle cette divergence le paradoxe du sommeil humain. "Comment est-il possible que nous soyons le primate qui dorme le moins ?", explique-t-il. On sait que le sommeil est important pour notre mémoire, notre fonction immunitaire et d'autres aspects de notre santé. Un modèle prédictif du sommeil des primates basé sur des facteurs tels que la masse corporelle, la taille du cerveau et le régime alimentaire a conclu que les humains devraient dormir environ 9,5 heures sur 24, et non sept. "Il se passe quelque chose de bizarre", dit Samson.

À Lire Aussi

Les astuces génétiques des animaux qui vivent le plus longtemps

Les recherches menées par Samson et d'autres chercheurs sur des primates et des populations humaines non industrielles ont révélé les différentes façons dont le sommeil humain est inhabituel. Nous passons moins d'heures à dormir que nos proches parents, et une plus grande partie de notre nuit dans la phase de sommeil connue sous le nom de mouvement oculaire rapide, ou REM. Les raisons de nos étranges habitudes de sommeil font encore l'objet d'un débat, mais on peut probablement les trouver dans l'histoire de la transformation de l'homme.

De tous les primates étudiés, l'homme est celui qui passe le moins de temps à dormir sur une période de 24 heures. Cependant, les recherches sur les primates en captivité ne donnent pas forcément une image précise de leurs habitudes de sommeil dans la nature.

Du lit à baldaquin à la coquille d'escargot

Il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient, et probablement dormaient, dans les arbres. Les chimpanzés et autres grands singes d'aujourd'hui dorment toujours dans des lits ou des plates-formes temporaires dans les arbres. Ils plient ou cassent des branches pour créer une forme de bol, qu'ils peuvent tapisser de brindilles feuillues. (Les singes tels que les gorilles construisent parfois aussi des lits à même le sol).

Nos ancêtres sont sortis des arbres pour vivre sur le sol et, à un moment donné, ont commencé à y dormir aussi. Cela signifiait qu'ils devaient renoncer à tous les avantages du sommeil arboricole, y compris la sécurité relative contre les prédateurs comme les lions.

Les fossiles de nos ancêtres ne révèlent pas à quel point ils étaient bien reposés. Pour en savoir plus sur la façon dont les anciens humains dormaient, les anthropologues étudient donc la meilleure preuve dont ils disposent : les sociétés contemporaines non industrielles.

À Lire Aussi

L'hibernation des ours : plus qu'une simple sieste hivernale

"C'est un honneur et une opportunité extraordinaires de travailler avec ces communautés", déclare Samson, qui a travaillé avec les chasseurs-cueilleurs Hadza de Tanzanie, ainsi qu'avec divers groupes à Madagascar, au Guatemala et ailleurs. Les participants à l'étude portent généralement un appareil appelé Actiwatch, qui ressemble à un Fitbit avec un capteur de lumière supplémentaire, pour enregistrer leurs habitudes de sommeil.

Gandhi Yetish, écologiste de l'évolution humaine et anthropologue à l'université de Californie à Los Angeles, a également passé du temps avec les Hadza, ainsi qu'avec les Tsimane en Bolivie et les San en Namibie. Dans un article publié en 2015, il a évalué le sommeil de ces trois groupes et a constaté qu'ils ne dormaient en moyenne qu'entre 5,7 et 7,1 heures.

Les humains semblent donc avoir évolué pour avoir besoin de moins de sommeil que nos parents primates. Samson a montré dans une analyse de 2018 que nous y sommes parvenus en réduisant le temps de sommeil non paradoxal. Le sommeil paradoxal est la phase du sommeil la plus associée aux rêves les plus vifs. Cela signifie que, en supposant que les autres primates rêvent de la même manière, nous pouvons passer une plus grande partie de notre nuit à rêver qu'eux. Nous sommes également flexibles quant au moment où nous obtenons ces heures de sommeil.

Afin de reconstituer l'histoire de l'évolution du sommeil humain, Samson a exposé ce qu'il appelle son hypothèse du sommeil social dans la revue Annual Review of Anthropology de 2021. Il pense que l'évolution du sommeil humain est une histoire de sécurité, plus précisément de sécurité par le nombre. Selon Samson, le sommeil paradoxal bref et flexible a probablement évolué en raison de la menace de prédation lorsque les humains ont commencé à dormir sur le sol. Et il pense qu'une autre clé pour dormir en sécurité sur la terre ferme était de dormir en groupe.

À Lire Aussi

Comment les espèces animales s'adaptent à vivre en ville ?

"Nous devrions considérer les premiers camps et groupes humains comme une coquille d'escargot", explique-t-il. Des groupes d'humains ont pu partager des abris simples. Un feu pouvait tenir les gens au chaud et éloigner les insectes. Certains membres du groupe pouvaient dormir pendant que d'autres faisaient le guet.

"Dans la sécurité de cette coquille sociale, vous pouviez revenir et faire une sieste à tout moment", imagine Samson. (Lui et Yetish ne sont pas d'accord, cependant, sur la prévalence des siestes dans les groupes non industriels d'aujourd'hui. Samson fait état de siestes fréquentes chez les Hadza et chez une population de Madagascar. Yetish affirme que, d'après ses propres expériences sur le terrain, les siestes sont peu fréquentes).

Samson pense également que ces coquilles de sommeil auraient facilité le voyage de nos anciens ancêtres hors d'Afrique et vers des climats plus froids. Ainsi, il considère le sommeil comme une intrigue secondaire cruciale dans l'histoire de l'évolution humaine.

Aussi spéciaux que nous semblons l'être ?

Selon Isabella Capellini, écologiste de l'évolution à l'université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, il est logique que la menace des prédateurs ait conduit les humains à dormir moins que les primates vivant dans les arbres. Dans une étude réalisée en 2008, elle et ses collègues ont constaté que les mammifères exposés à un risque accru de prédation dorment moins, en moyenne.

Mais Mme Capellini n'est pas sûre que le sommeil humain soit aussi différent de celui des autres primates qu'il n'y paraît. Elle souligne que les données existantes sur le sommeil des primates proviennent d'animaux en captivité. "Nous ne savons toujours pas grand-chose sur la façon dont les animaux dorment à l'état sauvage", dit-elle.

Dans un zoo ou un laboratoire, les animaux peuvent dormir moins que la normale, en raison du stress. Ou ils peuvent dormir davantage, explique Mme Capellini, "simplement parce que les animaux s'ennuient." De plus, les conditions de laboratoire standard - 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité - peuvent ne pas correspondre à ce qu'un animal vit dans la nature tout au long de l'année.

Le neuroscientifique Niels Rattenborg, qui étudie le sommeil des oiseaux à l'Institut Max Planck d'ornithologie en Allemagne, reconnaît que le récit de Samson sur l'évolution du sommeil humain est intéressant. Mais, dit-il, "je pense que cela dépend beaucoup du fait que nous ayons mesuré avec précision le sommeil chez d'autres primates."

Et il y a des raisons de penser que ce n'est pas le cas. Dans une étude réalisée en 2008, Rattenborg et ses collègues ont fixé des appareils EEG sur trois paresseux sauvages et ont constaté que les animaux dormaient environ 9,5 heures par jour. Une étude antérieure portant sur des paresseux en captivité avait, quant à elle, enregistré près de 16 heures de sommeil par jour.

Disposer de données provenant d'un plus grand nombre d'animaux sauvages aiderait les chercheurs spécialisés dans le sommeil. "Mais c'est techniquement difficile à réaliser", explique Rattenborg. "Bien que les paresseux se soient pliés à la procédure, j'ai le sentiment que les primates passeraient beaucoup de temps à essayer d'enlever l'équipement".

Si les scientifiques avaient une idée plus précise du sommeil des primates dans la nature, il se pourrait que le sommeil humain ne soit pas aussi exceptionnellement court qu'il n'y paraît. "Chaque fois que l'on prétend que l'homme est spécial dans un domaine, on se rend compte, à partir du moment où l'on dispose de plus de données, qu'il n'est pas si spécial que cela", explique M. Capellini.

Discussions au coin du feu

Yetish, qui étudie le sommeil dans les sociétés à petite échelle, a collaboré avec Samson sur des recherches. "Je pense que le sommeil social, tel qu'il le décrit, est une solution au problème du maintien de la sécurité la nuit", déclare Yetish. Cependant, ajoute-t-il, "je ne pense pas que ce soit la seule solution".

Il note que les Tsimane ont parfois des murs sur leurs maisons, par exemple, ce qui assurerait une certaine sécurité sans guetteur humain. Et Yetish a vu des membres des groupes qu'il étudie lui dire le matin exactement quels animaux ils avaient entendus pendant la nuit. Les sons réveillent la plupart des gens la nuit, ce qui constitue un autre niveau de protection possible.

Dormir en groupe, qu'il y ait ou non des menaces de prédateurs, est aussi une extension naturelle de la façon dont les gens des petites sociétés vivent pendant la journée, dit Yetish. "À mon avis, les gens ne sont presque jamais seuls dans ce type de communautés".

Yetish décrit une soirée typique chez les Tsimane : Après avoir passé la journée à travailler à diverses tâches, un groupe se réunit autour d'un feu pendant que la nourriture cuit. Ils partagent un repas, puis s'attardent près du feu dans l'obscurité. Les enfants et les mères s'éloignent progressivement pour dormir, tandis que les autres restent éveillés, parlant et racontant des histoires.

C'est ainsi que Yetish suggère que les anciens humains ont peut-être échangé quelques heures de sommeil contre le partage d'informations et de culture autour d'un feu qui s'éteint. "Vous avez soudainement rendu ces heures d'obscurité très productives", dit-il. Nos ancêtres ont peut-être comprimé leur sommeil en une période plus courte parce qu'ils avaient des choses plus importantes à faire le soir que de se reposer.

Dormeurs insatisfaits

La question de savoir combien nous dormons est bien sûr différente de celle de savoir combien nous aimerions dormir. Samson et d'autres ont demandé aux participants à l'étude Hadza ce qu'ils pensaient de leur propre sommeil. Sur 37 personnes, 35 ont dit qu'elles dormaient "juste assez", a rapporté l'équipe en 2017. La quantité moyenne qu'ils dormaient dans cette étude était d'environ 6,25 heures par nuit. Mais elles se réveillaient fréquemment, ayant besoin de plus de 9 heures au lit pour obtenir ces 6,25 heures de sommeil.

En revanche, une étude menée en 2016 auprès de près de 500 personnes à Chicago a révélé qu'elles passaient presque tout leur temps au lit à dormir et qu'elles dormaient au moins autant que les Hadza. Pourtant, près de 87 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée en 2020 auprès d'adultes américains ont déclaré que, au moins un jour par semaine, elles ne se sentaient pas reposées.

Pourquoi ? Selon Samson et Yetish, nos problèmes de sommeil peuvent être liés au stress ou à des rythmes circadiens déréglés. Ou peut-être manquons-nous de la foule avec laquelle nous avons évolué pour dormir, selon Samson. Lorsque nous avons du mal à trouver le sommeil, il se peut qu'il y ait un décalage entre notre évolution et notre mode de vie actuel. "En fait, nous sommes isolés, et cela pourrait avoir une influence sur notre sommeil", explique-t-il.

Selon M. Samson, une meilleure compréhension de l'évolution du sommeil humain pourrait aider les gens à mieux se reposer, ou à se sentir mieux dans le repos qu'ils obtiennent déjà.

"Beaucoup de gens dans le Nord et l'Ouest aiment problématiser leur sommeil", dit-il. Mais peut-être que l'insomnie, par exemple, est en réalité une hypervigilance - un superpouvoir évolutif. "Il est probable que cela était vraiment adaptatif lorsque nos ancêtres dormaient dans la savane".

Yetish affirme que l'étude du sommeil dans les sociétés à petite échelle a "complètement" changé sa propre perspective.

"Il y a beaucoup d'efforts et d'attention conscients mis sur le sommeil en Occident qui ne sont pas les mêmes dans ces environnements", dit-il. "Les gens n'essaient pas de dormir une certaine quantité. Ils dorment, tout simplement."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.