OBJECTIF LUNE

Pourquoi la course spatiale entre les États-Unis et la Chine pourrait se transformer en une ruée vers les terres lunaires

Il y a soixante ans, les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une course à la Lune, remportée par les États-Unis. La course à la Lune du XXIe siècle, qui voit la Chine prendre la relève de l'Union soviétique, présente de nombreuses similitudes mais aussi des différences majeures.