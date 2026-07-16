OBJECTIF LUNE
16 juillet 2026
Pourquoi la course spatiale entre les États-Unis et la Chine pourrait se transformer en une ruée vers les terres lunaires
Il y a soixante ans, les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une course à la Lune, remportée par les États-Unis. La course à la Lune du XXIe siècle, qui voit la Chine prendre la relève de l'Union soviétique, présente de nombreuses similitudes mais aussi des différences majeures.
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MOTS-CLESNASA , lune , Artemis , Mission Artémis , Lune exploration , USA , Chine , Nations Unis , Pékin
THEMATIQUESEspace
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en physique et astronomie, Université de Cardiff
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en physique et astronomie, Université de Cardiff