REPRODUCTION
17 juillet 2026
Pourquoi certains primates connaissent des accouchements encore plus difficiles que les humaines
Les scientifiques ont longtemps pensé que l'accouchement humain était particulièrement difficile par rapport à celui des autres primates.
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THEMATIQUESAnimal
A PROPOS DES AUTEURS
Lia Betti, Maître de conférences en anthropologie quantitative à l'University College London (UCL)
Nicole Torres Tamayo, Chercheur postdoctoral en anthropologie, UCL ; Institut Catalan de Paléontologie Miquel Crusafont
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A PROPOS DES AUTEURS
Lia Betti, Maître de conférences en anthropologie quantitative à l'University College London (UCL)
Nicole Torres Tamayo, Chercheur postdoctoral en anthropologie, UCL ; Institut Catalan de Paléontologie Miquel Crusafont