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17 juillet 2026

Pourquoi certains primates connaissent des accouchements encore plus difficiles que les humaines

Les scientifiques ont longtemps pensé que l'accouchement humain était particulièrement difficile par rapport à celui des autres primates.

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MOTS-CLES

primates , mammifères , reproduction , humains , accouchement , vie , Animaux

THEMATIQUES

Animal
A PROPOS DES AUTEURS
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Lia Betti

Lia Betti, Maître de conférences en anthropologie quantitative à l'University College London (UCL)


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Nicole Torres Tamayo

Nicole Torres Tamayo, Chercheur postdoctoral en anthropologie, UCL ; Institut Catalan de Paléontologie Miquel Crusafont