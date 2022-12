La direction de Sciences Po a demandé à une professeure de danse d’utiliser les termes "follower" et "leader" pour désigner ses élèves.

Elle donnait des cours de danse et partageait ses élèves entre hommes et femmes. Et ça, selon une nouvelle religion en vogue, c’est interdit. La direction de Sciences Po l’a sommée d’utiliser les termes "follower" et "leader".

L’enseignante, assurément très réac, a refusé. Elle a dit pour sa défense que "follower" et "leader", ça ne voulait strictement rien dire. C’est effectivement le cas.

Elle a reçu un mail comminatoire de la direction de Sciences Po : "les termes "hommes" et "femmes" peuvent être jugés discriminant.e.s par certain.e.s de nos élèves". Le tout bien sûr en écriture inclusive. La prof a préféré partir. Est-il utile de rappeler que Sciences Po est supposé fabriquer nos élites ? Le terme "la fabrique des crétins" conviendrait fort bien à cet établissement.

