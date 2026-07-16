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SOS MAMANS

16 juillet 2026

Pour la gauche espagnole, aider les femmes enceintes revient à s'attaquer au droit à l'avortement

Les conservateurs affirment que la réforme vise à soutenir les familles attendant un enfant et à encourager la natalité, mais elle a suscité des accusations d'« agenda anti-avortement » de la part de la gauche espagnole.

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MOTS-CLES

débat , avortement , Espagne , Cristina Monge , militantisme , controverse

THEMATIQUES

Avortement
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.