SOS MAMANS
16 juillet 2026
Pour la gauche espagnole, aider les femmes enceintes revient à s'attaquer au droit à l'avortement
Les conservateurs affirment que la réforme vise à soutenir les familles attendant un enfant et à encourager la natalité, mais elle a suscité des accusations d'« agenda anti-avortement » de la part de la gauche espagnole.
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THEMATIQUESAvortement
Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.
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Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.