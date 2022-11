Un montage de portraits de Donald Trump et de Joe Biden.

Les médias, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ont de plus en plus recours à une ligne ou à des expressions inspirées par un extrémisme politique de gauche ou de droite.

Je résume ici une étude publiée en collaboration avec Eric Kaufmann, dans laquelle nous examinons de manière longitudinale la prévalence des termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite et d'extrême gauche dans plus de 30 millions d'articles d'actualité et d'opinion écrits provenant de 54 médias d'information populaires aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Résultats

Nous constatons que l'utilisation des termes d'extrême-droite et d'extrême-gauche semble augmenter dans les médias américains, quelle que soit leur tendance idéologique. En moyenne, les médias de gauche et du centre ont tendance à mentionner l'extrémisme de droite beaucoup plus que l'extrémisme de gauche. Les organes de presse de droite présentent une tendance inverse, mais plus modérée. Les médias de droite sont environ deux fois plus susceptibles de mentionner l'extrémisme politique de droite que les médias de gauche de mentionner l'extrémisme politique de gauche.

Prévalence annuelle moyenne d'un ensemble de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite (rouge) et d'extrême gauche (bleu) dans 44 médias d'information américains. Les zones ombrées indiquent l'intervalle de confiance à 95 % autour de la moyenne. Le rapport de prévalence moyen (R/L ou L/R) est codé en couleur selon le rapport dominant. Le coefficient de corrélation de Pearson, r, est indiqué en haut à droite de chaque sous-tracé.

Nous avons reproduit l'analyse ci-dessus pour 10 médias d'information populaires basés au Royaume-Uni. Les résultats montrent une augmentation de l'utilisation globale des termes désignant l'extrémisme politique et une plus grande prévalence des termes désignant l'extrême droite que ceux désignant l'extrême gauche, même dans les médias d'information de droite. Les médias de droite au Royaume-Uni sont, en moyenne, cinq fois plus susceptibles d'utiliser des termes d'extrême-droite que les médias de gauche d'utiliser des termes d'extrême-gauche.

Prévalence annuelle moyenne d'un ensemble de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite (rouge) et d'extrême gauche (bleu) dans 10 médias d'information britanniques. Les zones ombrées indiquent l'intervalle de confiance à 95% autour de la moyenne. Le rapport de prévalence moyen (R/L ou L/R) est codé en couleur selon le rapport dominant. Le coefficient de corrélation de Pearson, r, est indiqué en haut à droite de chaque sous-tracé.

L'examen individuel des organes de presse montre que l'utilisation croissante de termes désignant l'extrémisme politique est visible dans la plupart des organes de presse américains.

Prévalence annuelle d'un ensemble de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite (ligne rouge) et d'extrême gauche (ligne bleue) dans les médias d'information américains. La zone colorée entre les séries temporelles et le ratio de prévalence moyen (R/L ou L/R) est codée en couleur selon le ratio dominant. Le coefficient de corrélation de Pearson, r, est indiqué en haut à gauche de chaque sous-tracé. Le parti pris politique de chaque média, selon le AllSides Media Bias Chart 2019 v1.1, est indiqué par les lettres L (left-leaning), C (center-leaning) et R (right-leaning).

La reproduction de l'analyse ci-dessus pour tous les organes de presse du Royaume-Uni montre également une utilisation croissante des termes désignant l'extrémisme politique dans la plupart des organes, mais la tendance est plus marquée pour les termes désignant l'extrême droite.

Prévalence annuelle d'un ensemble de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite (ligne rouge) et d'extrême gauche (ligne bleue) dans les médias d'information du Royaume-Uni. La zone colorée entre les séries temporelles et le ratio de prévalence moyen (R/L ou L/R) sont codés en couleur selon le ratio dominant. Le coefficient de corrélation de Pearson, r, est indiqué en haut à gauche de chaque sous-tracé. Le parti pris politique de chaque média, selon un vote majoritaire des sources d'évaluation des partis pris médiatiques AllSides Media Bias Chart 2019 v1.1, Ad Fontes Media et YouGov, est indiqué par L (penchant à gauche), C (penchant au centre) et R (penchant à droite).

Nous examinons ensuite la prévalence des termes signalant l'extrémisme politique pour une période plus longue (1970-2019). Dans les années 1970, le New York Times a utilisé des termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite et d'extrême gauche à un rythme comparable. Depuis les années 1980, cependant, tant dans le New York Times que dans le Washington Post, la prévalence des termes désignant l'extrémisme de droite est, en moyenne, plus de trois fois supérieure à la prévalence des termes désignant l'extrémisme de gauche.

L'utilisation de termes désignant l'extrémisme politique de droite a été relativement stable entre les années 1980 et 2010 environ. L'utilisation de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême gauche a été relativement stable depuis les années 1980, mais l'utilisation a commencé à augmenter en 2015.

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence, à l'aide de pointillés verticaux, trois années pertinentes : 2008, lorsque Barack Obama a remporté pour la première fois l'élection présidentielle américaine ; 2014, l'année précédant l'entrée en 2015 de Donald Trump sur la scène politique américaine et 2019, la dernière année de notre analyse. L'utilisation de termes désignant l'extrême droite a considérablement augmenté entre 2008 et 2014 (243 % et 359 % dans le New York Times et le Washington Post, respectivement) et a continué à augmenter entre 2015 et 2019 (260 % et 128 %). Ces schémas indiquent une forte dynamique de polarisation née avant Trump et se poursuivant après 2015. En revanche, les termes désignant l'extrême-gauche n'ont pas vu leur prévalence augmenter dans les deux médias entre 2008 et 2014. Cependant, entre 2014 et 2019, la prévalence de ces termes a nettement augmenté (328 % dans le New York Times et 454 % dans le Washington Post).

Prévalence annuelle d'un ensemble agrégé de termes désignant l'extrémisme politique d'extrême droite (rouge) et d'extrême gauche (bleu) dans le New York Times et le Washington Post. Le rapport moyen entre les deux séries temporelles est affiché comme R/L. Le coefficient de corrélation de Pearson, r, est indiqué en haut à gauche de chaque sous-tracé. Les années 2008, 2014 et 2019 sont mises en évidence par des lignes pointillées verticales. Les taux de croissance des termes cibles entre les années surlignées sont indiqués par des deltas (Δ) codés en couleur.

Enfin, nous notons que la prévalence croissante des termes désignant l'extrémisme politique dans les médias d'information américains et britanniques est fortement associée aux tendances concomitantes documentées précédemment (ici et ici) concernant l'utilisation croissante des termes désignant les préjugés et le discours de justice sociale dans le contenu des médias d'information ; voir l'image ci-dessous.

Fréquences annuelles globales (échelle min-max) d'ensembles de termes connexes dénotant un discours d'extrémisme politique de droite/gauche, de préjugés et de justice sociale dans les médias populaires des États-Unis et du Royaume-Uni, classés par orientation idéologique. La matrice de corrélation montre le coefficient de corrélation de Pearson entre les quatre séries temporelles.

Conclusions

La principale limite de ce travail est que nous ne pouvons pas déterminer si l'utilisation croissante par les médias de termes désignant l'extrémisme politique est un moteur, une exagération ou une simple réponse à la montée concomitante de l'extrémisme politique dans la société. Il est concevable que l'activité d'extrême droite dans la société ait augmenté de façon plus marquée que l'activité d'extrême gauche, justifiant ainsi la préoccupation des médias à son égard. Il est toutefois difficile d'établir un point d'Archimède de neutralité politique qui servirait de référence pour déterminer précisément ce qu'est l'extrémisme politique.

S'il est indiscutable que les groupes qualifiés de droite dure occupent une place de plus en plus importante dans la politique américaine et européenne, il est également plausible que le centre de gravité dans les salles de rédaction des médias établis, comme dans d'autres professions d'élite, se déplace vers la gauche, d'autant plus que les médias de prestige sont de plus en plus organisés et édités par des diplômés d'universités d'élite qui ont tendance à avoir des convictions de plus en plus libérales sur le plan social. Par conséquent, une explication plausible de l'asymétrie dans la prévalence des termes désignant l'extrémisme politique de gauche et de droite dans le contenu des médias d'information pourrait être due au déséquilibre idéologique dans les salles de rédaction qui pourrait influencer les choix des journalistes en matière d'adjectifs politiques.

Un autre facteur explicatif potentiel de l'incidence croissante des termes désignant l'extrémisme politique dans les médias d'information est l'existence d'incitations financières pour les organisations médiatiques à maximiser la diffusion des articles d'information par le biais des canaux de médias sociaux en utilisant un langage qui déclenche des sentiments/émotions négatifs ou en utilisant l'animosité d'un groupe politique extérieur pour stimuler l'engagement dans la consommation d'informations basée sur les médias sociaux.

Toutes les hypothèses susmentionnées (la montée de l'extrémisme politique dans la société, les préjugés politiques des professionnels des médias qui déterminent ce qui est étiqueté comme extrémisme politique et les incitations financières qui motivent l'utilisation d'un langage chargé d'émotion) sont plausibles et cohérentes avec nos résultats sur la prévalence croissante de la terminologie de l'extrémisme politique dans le contenu des médias. Pourtant, notre méthodologie ne peut pas les départager. Il s'agit donc d'une question ouverte pour les recherches futures. L'étude des ramifications sociales de la prévalence croissante, dans le contenu des médias d'information, d'adjectifs suggérant des croyances politiques extrêmes pourrait être un autre sujet pertinent pour des recherches futures.

Pour conclure, nous constatons une prévalence croissante, dans le contenu des médias américains et britanniques, de termes qui dénotent un extrémisme politique de gauche et de droite. La plupart des médias d'information ont tendance à utiliser des termes qui dénotent des tendances politiques d'extrême droite beaucoup plus souvent que ceux qui se rapportent à l'extrême gauche. L'utilisation croissante des termes désignant l'extrémisme politique dans les médias d'information a commencé avant 2015 et est analogue à l'utilisation croissante concomitante des termes désignant les préjugés et le discours de justice sociale dans les contenus d'information (voir ici et ici). Le fait que les tendances des médias britanniques soient similaires à celles des États-Unis suggère l'existence de facteurs communs à l'origine de ces tendances au niveau international.

Cet article a été initialement publié sur le site de David Rozado : cliquez ICI