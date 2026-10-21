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Pneus 4 saisons : un seul jeu pour toute l’année, l’arbitrage

Entre le carburant, l’assurance et l’entretien, posséder une voiture coûte de plus en plus cher. Avec la hausse des prix, acheter deux jeux de pneus différents pour l’été et l’hiver devient moins intéressant. Les pneus 4 saisons semblent alors une bonne solution pour alléger le budget. Mais représentent-ils un véritable gain de pouvoir d’achat, une fois les frais de montage et de remplacement pris en considération ?