Vague de chaleur

Petits conseils pour réussir à dormir malgré les chaudes nuits d’été

Alors que les beaux jours reviennent, de nombreux dormeurs voient leur nuit se réduire sans vraiment comprendre pourquoi. Pourtant, l’été bouleverse nos horloges biologiques. L’exposition prolongée à la lumière du jour, l’élévation des températures nocturnes et notre sensibilité individuelle au rythme circadien contribuent à une insomnie saisonnière trop souvent sous-estimée. Moins de sommeil profond, baisse du sommeil paradoxal, réveils plus fréquents : les études sont formelles, même dans nos villes éclairées artificiellement, nous restons des êtres rythmés par la lumière et la température. Bonne nouvelle : quelques gestes simples permettent de rétablir l’équilibre. Car comprendre notre nature saisonnière, c’est déjà commencer à mieux dormir.