Des touristes prennent des photos d'une Tour Eiffel miniature avec la Tour Eiffel en arrière-plan alors que la neige tombe sur Paris, le 22 janvier 2019.

Les températures hivernales sont bien installées. Les organismes souffrent bien évidemment de ces températures mais ils ne sont pas les seuls, nos appareils téléphoniques n’aiment pas les températures trop froides. A commencer par nos téléphones portables. La durée de vie de la batterie, ainsi que la réactivité de l’écran tactile peuvent en être affectées. Il faut donc essayer de protéger vos téléphones, même s’il n’y pas de solution miracle.

Vous pouvez commencer par vous doter d’une coque, si elle est épaisse, elle pourra servir de barrière contre le froid. Certaines sont même pensées pour garder la chaleur.

Vous pouvez aussi acheter une housse de protection qui permettra de garder la chaleur plus longtemps.

Toujours dans une optique de conservation de la chaleur, et même si cela peut sembler évident, gardez votre téléphone rangé autant que possible, et, autant que faire se peut, le plus près de votre corps – une source de chaleur - et le plus éloigné du froid.

Corollaire du point précédent, évitez d’utiliser votre téléphone quand cela n’est pas nécessaire et si vous l’utilisez, songez que votre batterie va se vider plus rapidement qu’à l’accoutumé. Pensez donc à agir en conséquence. Éviter les applications inutiles, désactivez le Bluetooth, la géolocalisation, les données mobiles etc. si vous n’en avez pas l’utilité. Pensez aussi à télécharger ce dont vous avez besoin pour les utiliser hors connexion.

Une solution alternative peut être d’utiliser des objets connectés pour bénéficier des services du téléphone, sans avoir à le sortir.

Puisque la batterie risque de se vider rapidement, pensez à bien recharger votre téléphone avant de sortir, surtout pour une longue période.

Il y a évidemment des choses à ne pas faire : autant que possible éviter d’exposer le téléphone à la pluie ou à la neige et, cela tombe sous le sens, éviter de faire tomber votre téléphone dans une surface humide. Le laisser posé dans le froid est aussi une très mauvaise idée.

Une autre erreur à ne pas commettre est de vouloir réchauffer son téléphone plus rapidement, grâce à un radiateur ou un sèche-cheveux, etc. C’est une mauvaise idée.

Avec tout cela, votre téléphone devrait supporter les frimas de l’hiver. Maintenant que votre téléphone est paré, pensez à vous couvrir, vous aussi.