Petits conseils pour éliminer les calories des chocolats et œufs de Pâques

Des lapins de Pâques en chocolat suisse sont exposés pour être vendus lors du festival du chocolat "Festichoc" à Versoix, près de Genève, le 16 mars 2024.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : A l’occasion du week-end de Pâques, beaucoup ont fait des excès de chocolat, notamment avec les œufs de Pâques. Quels sont les meilleurs conseils pour éliminer ces excès ?

Béatrice de Reynal : Les ventes de chocolat pendant les fêtes de Pâques en France sont parmi les meilleures ventes pour les chocolatiers. Les Français achètent du chocolat pour en offrir mais aussi pour le déguster. Le chocolat est extrêmement calorique. Cela représente entre 500 et 600 calories pour 100 grammes (l’équivalent d’une tablette). Un tiers des matières grasses sont essentiellement saturées, donc mauvaises pour la santé. Il y a également à peu près un tiers de sucre et quelle que soit la couleur du chocolat. Même les chocolats très noirs sont encore plus gras que le chocolat plus populaire.

En général, à Pâques, l'essentiel du chocolat qui est consommé est en forme d'œufs, de poules, de lapins. Le chocolat à Pâques peut être noir, blanc et est assez souvent additionné à des ingrédients qui apportent en fait encore plus de sucre ou alors des fourrages qui sont encore plus gras.

Le jour de Pâques, généralement le repas est copieux. Le mets favori des Français est un gigot d'agneau. Mais l'agneau est une viande très grasse et très riche en graisses saturées. Dans le cadre du repas de Pâques, de bons fromages sont aussi consommés. En plus du dessert, le chocolat arrive. Tout cela constitue énormément de graisses saturées et de sucre. L'organisme n'est pas habitué. Il est possible de se sentir un peu écœuré et indisposé après un repas aussi riche à Pâques. Il faut prendre ce repas de manière positive et se dire que l’on s’est régalé. Grâce au chocolat, il a été possible de faire un bon stock de certains éléments qui sont de véritables atouts dans le cacao ou dans certains autres ingrédients des chocolats, notamment les noisettes, les amandes, les cacahuètes.

À Lire Aussi

Pire que l’alcool et l’hépatite C : vers un tsunami de maladies du foie gras ?

Votre organisme se retrouve en un repas avec ce qu’il prend d'habitude en une journée, voire en deux journées. Cela veut dire qu'il est complètement surchargé. Il faut donc laisser votre organisme un peu en paix. Il est donc important d’adapter son alimentation après le repas de Pâques. Il ne faut surtout pas sauter un repas ou jeûner ensuite. Il est important de manger des fruits et des légumes après le repas de Pâques. Cela peut se matérialiser par un bouillon de légumes ou une soupe le soir, avec des légumes sans matière grasse ajoutée et si possible avec peu de sel. Ou alors cela peut être une assiette de légumes, des crudités, de la mâche, des carottes, des fruits de saison, des agrumes ou les premières fraises.

Mais en tout cas, plus rien de salé ni de sucré, plus rien de gras. Il est recommandé de manger ainsi le soir de Pâques, voire le lendemain pour essayer d'aider votre corps à métaboliser tout ce qu'il a emmagasiné et afin de pouvoir l'éliminer. Le menu idéal, le soir de Pâques, est un dîner très léger avec un bouillon de légumes, un yaourt nature ou alors un fruit ou une compote après le repas de Pâques le midi. Et le lendemain, il est possible de manger de façon un peu légère et tout rentrera dans l'ordre.

A Pâques, il y a généralement un seul repas qui est vraiment très festif. Lors des fêtes de fin d’année, à Noël, il y a plusieurs célébrations, notamment avec le jour de l’an et de nombreuses invitations en famille offrant des occasions de profiter de nombreux repas de fêtes. La multiplication des repas de réveillon est donc assez difficile pour l’organisme et pour la gestion du poids à Noël. Après le repas de Pâques, un peu de repos permet de rééquilibrer la situation.

Quels sont les conseils pour les gens qui auraient fait vraiment beaucoup d'excès lors du week-end de Pâques ? Faut-il vraiment adopter un régime ou jeûner pendant un jour ou deux ?

Il ne faut jamais jeûner parce que le jeûne ne va pas permettre de “décrasser” l’organisme. Après les excès lors des repas à Pâques ou avec le chocolat, il faut d'abord améliorer votre transit intestinal qui va être perturbé par la trop grande quantité de gras ingérée. Il faut impérativement consommer des fibres, des fruits, des légumes ou des céréales complètes ou du pain complet par exemple. Vous n'avez pas besoin de rajouter des protéines, ni de protéines animales, ni de protéines végétales. Vous n'avez pas évidemment besoin de rajouter encore des fromages gras. Il est donc conseillé de prendre des laitages, du yaourt, fromage blanc, du lait, choisissez du demi écrémé, pas du lait entier. Il est aussi important de boire beaucoup d'eau et surtout de ne pas boire de boisson, ni sucrée, ni alcoolisée pendant cet espace de temps. Et évidemment, il est important de ne plus consommer de chocolat.

Est-ce que l'activité physique peut également aider ?

L'activité physique va vous aider. Mais attention, il faut pratiquer une activité physique qui soit adaptée à votre âge, à votre poids, à vos habitudes. II ne faut pas se violenter. L’activité physique est très importante. Si vous êtes une personne âgée ou en surpoids, vous pouvez marcher, aller à la piscine ou monter les escaliers. Si vous êtes plus alerte, plus jeune, vous pouvez faire un jogging ou nager mais ne vous violentez pas. Il est important d’éviter les risques de blessures.

Pour les fêtes de Pâques, entre le chocolat noir, au lait ou blanc, lequel est le plus calorique et lequel devrait être privilégié ?

Le chocolat blanc ne doit pas être privilégié. Il est notamment composé de beurre de cacao, donc du gras saturé et du sucre. Donc c'est “le pire” chocolat sur le plan nutritionnel.

Les amateurs préfèrent généralement le chocolat noir ou au lait. Le chocolat au lait en général est plus sucré mais moins gras et il apporte un peu de calcium grâce au lait.

Le chocolat noir est parfois riche en fève de cacao (sauf le chocolat noir classique). Il peut apporter des nutriments de type magnésium. La plupart du temps, les tablettes de chocolat ne contiennent pas beaucoup de magnésium.

Si vous aimez le goût du chocolat, apprenez à faire des plats, des desserts, des mets salés aussi avec des fèves de cacao. Vous aurez alors toute la richesse du cacao sans les inconvénients du sucre ou de la graisse saturée.