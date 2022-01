Partenaire amoureux, meilleur ami ou groupe d’amis ? Et les moments qui nous procurent le plus d’excitation émotionnelle sont…

Atlantico : Avec qui partageons-nous les moments qui nous procurent le plus d'émotions ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur nos relations sociales ?



Jacob E. Cheadle : Le sociologue français Émile Durkheim a écrit il y a longtemps sur les sentiments intenses d'"effervescence collective" que nous pouvons atteindre avec les autres. La socialisation en groupe lors de concerts, de fêtes, d'événements sportifs, de rassemblements politiques, de réveils religieux, etc. peut être très intense. Pour Durkheim, la réalisation de l'effervescence collective était cruciale pour générer des symboles d'appartenance au groupe et les sentiments mêmes qui font la cohésion d'un groupe. Nous avons une petite réflexion à ce sujet dans cette étude, où nous avons constaté que la socialisation en groupe prédit une augmentation de l'excitation affective de manière plus constante que lors d'une socialisation avec un partenaire romantique ou un ami proche. C'est logique, car le fait de passer des moments excitants, amusants et stimulants est souvent la raison pour laquelle nous faisons des choses dans de grands collectifs en premier lieu. Un rassemblement politique qui ne génère pas une excitation intense est un échec, tout comme une fête est ennuyeuse lorsqu'elle ne parvient pas à stimuler et à dynamiser. Nous sommes, bien sûr, des animaux de groupe, il est donc logique que nous soyons puissamment attirés par des expériences communes qui nous rapprochent, en stimulant des sentiments partagés et en générant des symboles qui nous incitent à recommencer à l'avenir.

Bien entendu, nous partageons également des émotions intenses avec nos amants, nos amis proches et les membres de notre famille. Mais nous nous tournons vers ces personnes pour diverses raisons, parfois pour ruminer des expériences mauvaises ou frustrantes, parfois simplement pour être au calme et pour nous détendre ou nous relaxer. D'une manière générale, nous avons tous besoin de relations qui puissent répondre à toute une gamme d'émotions, et nous avons tous nos propres constellations de relations et d'opportunités sociales de groupe. Mais toutes les opportunités sociales ne soutiennent pas la même gamme d'émotions. On peut soutenir qu'une partie de la dimension sociale de la santé réside dans le fait que la constellation sociale unique d'une personne offre des canaux permettant d'exprimer, de vivre et de partager un large éventail d'émotions, petites et grandes, négatives et positives. Certes, on a beaucoup écrit sur les dangers de la répression des émotions, mais aussi sur l'importance du contrôle des émotions. Il ne fait aucun doute que pour trouver l'équilibre, il faut disposer d'un riche ensemble de relations et d'opportunités sociales qui favorisent différentes sorties émotionnelles à différentes intensités.

Comment avez-vous mesuré ces moments et sur quels types d'individus ?

Nous avons utilisé une combinaison de capteur portable et de rapports quotidiens (questionnaires envoyés chaque soir par SMS) que nous avons conçus pour aider les participants à décrire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils vivaient au cours de la journée. Bien que le capteur portable ait recueilli des données sur plusieurs signaux différents, l'article se concentre sur le capteur d'activité électrodermique. Il s'avère que la plupart d'entre nous transpirent imperceptiblement lorsque l'excitation de notre système nerveux sympathique (parfois appelé les trois F : combat "fight", fuite et fornication) augmente, ce qui entraîne de petits changements dans les propriétés électriques de la peau sur différentes parties du corps, comme le dessous du poignet où se trouve la boucle d'une montre. Nous avons suivi ces petits changements dans la transpiration de manière continue pendant deux semaines, puis nous avons associé ces données aux informations sur les expériences et les événements survenus au cours de chacune de ces journées, à partir des enquêtes menées le soir. Nous avons ainsi obtenu une description de base des expériences sociales et autres de nos participants, liées à l'excitation du système nerveux sympathique par la transpiration toutes les 15 minutes au cours de la journée, que nous avons appelée "moments".

Nous avons développé notre protocole de recherche pour l'utiliser avec des étudiants. Nous étions particulièrement intéressés par les expériences sociales des étudiants de couleur, car nous voulions en savoir plus sur ce qu'est leur vie quotidienne sur un campus universitaire majoritairement blanc. Notre équipe s'intéresse depuis longtemps au racisme et à la discrimination interpersonnelle. Notre échantillon était donc principalement composé d'étudiants afro-américains et hispaniques, mais aussi d'étudiants internationaux d'origine africaine et d'étudiants issus d'une population locale de réfugiés africains. Nous avons publié d'autres travaux sur leurs expériences en matière de discrimination et sur la façon dont cela est lié au stress et à la dynamique affective des étudiants dans les Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America et ailleurs. Bien entendu, l'étude dont nous parlons aujourd'hui porte sur des processus sociaux plus intimes, qui sont essentiels pour créer des sentiments de soutien et d'appartenance, mais qui peuvent aussi être extrêmement douloureux lorsqu'ils tournent mal.

En quoi la méthodologie de mesure de ces moments est-elle compliquée ?

Il y a beaucoup à dire ici et c'est un peu le terrier du lapin. En fait, cette étude est ce que l'on appelle une "étude pilote", dans laquelle notre objectif était de comprendre et d'évaluer les solutions à cette question. Nous avons donc passé beaucoup de temps à réfléchir au temps. Ces petits signaux liés à la transpiration et à l'activité du système nerveux sympathique que nous avons mesurés sur le corps ne prennent que 2 à 5 secondes pour être enregistrés, bien qu'ils puissent s'accumuler sur des périodes plus longues, et nous avons donc dû réfléchir à la façon d'accumuler ce signal de manière significative. Heureusement, de nombreux efforts sont déployés pour traiter les différents signaux biologiques et nous avons pu en tirer parti. Notre approche a consisté à prendre le signal, qui a été mesuré 4 fois par seconde, et à l'utiliser pour estimer les taux d'excitation moyens des neurones qui déclenchent la transpiration pour chaque bloc de données de 5 minutes. Cela signifie que chacun de nos moments de 15 minutes était composé de trois blocs de 5 minutes, ce qui nous a permis de comprendre à la fois le niveau d'activité de chaque moment et les changements d'activité au sein de ce moment.

Dans le même temps, nous avons dû nous demander comment obtenir des participants des informations suffisamment détaillées tout au long de la journée pour pouvoir relier le signal d'éveil sympathique à d'autres aspects de l'expérience de la vie quotidienne, comme la socialisation avec d'autres personnes. Bien qu'il existe un certain nombre de modèles de collecte intensive de données qui permettent de réaliser de courts sondages plusieurs fois par jour, ces approches étaient limitées par des aspects cruciaux pour les objectifs de notre étude. Par exemple, la meilleure technique consiste à demander aux gens via un smartphone ce qu'ils font "en ce moment". Mais "à l'instant même" est en fait plutôt grossier dans le temps quand on y pense - combien de fois par jour répondriez-vous à ces questions ? Plus nous harcelions les participants, plus nous devions rendre l'enquête facile et moins détaillée. Nous avons finalement utilisé d'autres techniques qui aident les participants à reconstituer leur journée en termes de "ce qu'ils faisaient et quand" avant d'essayer d'identifier approximativement le moment où les différentes expériences ont eu lieu, instant par instant. Cette méthode nous a permis de créer une chronologie détaillée, mais avec certains coûts. Par exemple, nous avons fait le compromis de collecter plus de données au risque d'encoder également plus d'erreurs de mesure. Comme nous n'avions aucune raison de penser que ces erreurs étaient systématiques, nous avons pensé que cette décision était susceptible de fournir un rapport signal/bruit globalement plus fort tout en rendant plus probable l'enregistrement d'événements tels que les expériences de discrimination qui sont rares et peuvent se produire à n'importe quel moment de la journée.

Bien que la socialisation prédise simultanément la valence affective positive et négative au fil du temps, seule la socialisation avec des groupes d'amis prédit systématiquement une augmentation de l'excitation affective. Comment expliquer ce phénomène ?



Je pense que cela tient en grande partie à ce que nous espérons obtenir lorsque nous sortons et que nous nous socialisons avec d'autres personnes. Nous voulons nous amuser, faire l'expérience de la nouveauté, vivre quelque chose d'excitant et partager ces moments avec nos compagnons, qu'il s'agisse de ceux que nous connaissons déjà ou de ceux que nous rencontrons sur place. En fait, c'est souvent l'aspect partagé qui est si important pour l'expérience. La plupart des gens ne veulent pas être seuls sur la piste de danse. Et si vous ne voulez pas être entouré d'autres personnes, vous risquez de rester à l'intérieur, après tout. En même temps, nous espérons naturellement aussi passer des moments amusants et excitants avec nos partenaires romantiques et nos amis proches, mais ce genre d'expériences n'est pas toujours la priorité. Nous comptons plutôt sur les personnes avec lesquelles nous sommes les plus proches pour nous permettre de vivre et d'exprimer un large éventail d'émotions. Par exemple, nous nous tournons vers ces relations pour nous détendre et nous relaxer, pour baisser la garde, pour l'intimité. Ces moments peuvent être peu excitants et peuvent même nous donner l'occasion de ressasser, de revoir et de revivre des émotions négatives. Une façon de voir les choses est de suggérer qu'au moins une partie du temps que nous passons avec un partenaire romantique ou lorsque nous rendons visite à un ami proche se passe "dans les coulisses", où nous pouvons être nous-mêmes sans faux-semblants. En revanche, la socialisation en groupe n'est généralement pas le meilleur moment pour exprimer son âme ou ses griefs, en particulier si le groupe a un centre d'intérêt différent. La socialisation en groupe est plus performante car nous sommes "sur scène" et il est plus facile et plus sûr de suivre le courant du groupe, qui vise souvent des états d'excitation élevés - ce qui fait partie de ce qui nous attire en premier lieu.

L'objet de cette discussion est précisément que la socialisation intime nous aide à répondre à un large éventail de nos besoins émotionnels, dont certains s'inscrivent dans un état d'excitation élevé et d'autres dans un état d'excitation faible, certains étant plus positifs et d'autres moins. Nos expériences de socialisation intime se prêtent à toute la gamme des états émotionnels et des niveaux d'excitation. Par exemple, l'amour peut être un véritable tour de montagnes russes émotionnelles ; il n'offre aucune garantie de bons sentiments et peut même entraîner certaines de nos plus grandes misères. La socialisation en groupe n'a généralement pas pour but de partager ou de s'ouvrir pour que l'autre puisse mettre son âme à nu, mais de participer à un événement quelconque avec d'autres personnes. Pour surfer sur les courants émotionnels qui sont créés collectivement. Ainsi, en idéalisant la socialisation en groupe, les cibles affectives et émotionnelles risquent d'être plus étroites que pour d'autres relations, plus intimes, qui font appel à toute la gamme des émotions. Cependant, nous sommes tous différents dans ce dont nous avons besoin, et nous avons examiné les associations moyennes dans cette étude et non les sources des différences individuelles.

Quel est l'intérêt de capter et de mesurer la dynamique de la socialisation affective ?

La valeur de cette étude particulière est que nous avons démontré qu'il est possible de mesurer simultanément certains aspects de la dynamique affective dans la vie sociale en temps réel. En même temps, nous avons beaucoup appris sur les défis à relever pour y parvenir. Pour moi, en tant que scientifique intéressé par le développement d'outils permettant d'élargir les types de questions de recherche que nous pouvons poser et évaluer statistiquement, ce projet a été gratifiant - personne d'autre, à notre connaissance, n'a jamais fait cela auparavant dans le flux de la vie réelle. Mon espoir sincère est d'inspirer d'autres personnes à des fins très diverses. Nous préparons actuellement des études de réplication, ce qui est important compte tenu de la faible portée de notre étude pilote. Nous évaluons également de nouvelles méthodes et techniques utilisant d'autres capteurs portables, comme le signal de l'électrocardiogramme du cœur, qui est un signal très dense en informations.

Lorsque nous avons commencé cette recherche, nous étions intéressés par la mesure dynamique du stress par rapport aux méthodes biologiques traditionnelles de dosage des hormones médiatrices de l'énergie comme le cortisol à l'aide de la salive, une stratégie de collecte intrinsèquement discrète et désordonnée. Depuis lors, nous en sommes venus à apprécier comment l'accent mis partout dans les sphères académiques et publiques sur la "réponse au stress" limite la façon dont nous conceptualisons la palette plus large de la vie affective et émotionnelle. Les travaux de Lisa Feldman Barrett (voir le livre : How Emotions are Made) et de Peter Sterling (voir le livre : What is Health ?) ont été très utiles à cet égard car ils fournissent des cadres de réflexion sur la réponse au "stress" en termes de liens subtils entre la physiologie, la santé mentale et cette palette plus large de la vie affective et émotionnelle. Même ici, notre étude est assez limitée en termes d'expression complète de concepts tels que l'affect tel que défini en termes de valence (se sentir mal ou bien) et d'excitation (se sentir détendu ou excité), et encore moins d'états plus compliqués comme les émotions (c'est-à-dire comment l'affect est catégorisé à l'aide de concepts). Par exemple, nous nous sommes appuyés sur le système nerveux sympathique, qui fonctionne de concert avec le système parasympathique (parfois appelé le système "repos et digestion"). Par conséquent, il est préférable de considérer que la mesure de l'éveil ne représente que partiellement la gamme complète des états d'éveil, et ne fournit donc qu'une vue limitée des processus physiologiques clés qui soutiennent l'expérience affective et émotionnelle humaine. Ce que cela signifie pour notre étude, c'est que bon nombre des moments calmes et réparateurs que nos participants auraient pu vivre avec des amis ont été regroupés dans des moments plus neutres. Des parties essentielles de leur vie affective et émotionnelle n'ont donc pas été observées dans cette étude.

Comme je l'ai écrit plus haut, nous pensons que comprendre comment notre vie sociale limite ou élargit notre capacité à englober et à partager un large éventail d'états affectifs et émotionnels fait partie de la santé et du sentiment d'être connecté aux autres. En effet, de nombreux travaux ont été consacrés aux conséquences néfastes de la solitude sur la santé. Nous suggérons également qu'une communauté est elle-même saine lorsque ses membres se soutiennent mutuellement de cette manière. En fin de compte, notre travail porte sur l'expérience humaine de la vie et du partage avec les autres, une question de plus en plus préoccupante à l'heure où nos sociétés et nos communautés se fragmentent, où les gens passent de plus en plus leur vie en ligne et où beaucoup d'entre nous se sentent de plus en plus aliénés et seuls.