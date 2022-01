Pandémie Covid : ce renversement inattendu dans le match morts contre économie

Supposons maintenant que vous ne sachiez rien de la façon dont les différents pays ont géré la pandémie jusqu'à présent et que l'on vous pose les questions suivantes lors d'un examen : Prenez un pays très riche doté d'un gouvernement démocratique et un pays nettement moins riche qui essaie de rattraper le plus riche (mais qui se situe toujours à un tiers du niveau de revenu par habitant du pays le plus riche) avec un gouvernement autoritaire. Quel gouvernement est le plus susceptible de recourir à des mesures de confinement pour arrêter la propagation de la maladie ?

Supposons que vous êtes un très bon étudiant. Vous diriez le premier. Et vous l'expliqueriez par plusieurs raisons. Premièrement, les pays riches, en principe, accordent plus de valeur aux vies humaines que les pays pauvres. Pas seulement si l'on considère les individus comme des machines à produire de l'économie : une personne vivant et travaillant dans un pays riche produira au cours de sa vie une quantité X de biens et de services réels, tandis qu'une personne équivalente vivant et travaillant dans un pays pauvre ne produira qu'une fraction de X. (Par conséquent, la mort de la première réduira davantage la production que la mort de la seconde). De même, vous pourriez ajouter, à l'appui de cet argument, que lorsque des personnes de pays riches sont tuées par des personnes de pays pauvres, les paiements compensatoires sont beaucoup plus importants que lorsque des personnes de pays riches tuent des personnes de pays pauvres.

Deuxièmement, au fur et à mesure que les pays s'enrichissent, ils ont tendance à devenir plus "gentils" : la part des dépenses sociales dans le revenu total est plus importante, on accorde plus d'attention aux handicapés et aux malades, on octroie davantage de jours de vacances, les congés de maladie sont entièrement compensés, etc. Il en résulte que, dans le cas d'une pandémie également, le pays riche aura tendance à prendre davantage soin de sa population - parce qu'il peut se le permettre et parce qu'il y a une plus grande demande pour une telle protection.

Troisièmement, notre bon élève écrira que la démocratie en tant que telle se souciera davantage de la vie de ses citoyens qu'un régime autoritaire qui peut les laisser mourir. Il pourrait facilement donner de nombreux exemples historiques pour étayer son propos.

Enfin, l'étudiant pourrait fournir un autre argument : si le gouvernement autoritaire est obsédé par l'idée de rattraper le pays démocratique en termes de PIB, ne sera-t-il pas également peu enclin à sacrifier la croissance économique ?

Il conclurait donc que, pour tout motif raisonnable, le pays démocratique riche devrait imposer des confinements plus fréquemment. Et il obtiendrait probablement un A.

Mais cette pandémie a rebattu les cartes de manière très inattendue. Lorsque nous regardons la réalité autour de nous, nous voyons des pays démocratiques riches peu enclins à imposer des confinements et tout à fait disposés à payer une facture énorme en termes de pertes humaines. Et nous voyons un gouvernement autoritaire dans un pays moins riche qui est sous l'emprise d'une idéologie de "PIB-isme", beaucoup plus disposé à imposer des confinements, à protéger des vies et à sacrifier l'économie.

Nous devons donc demander à un autre étudiant de nous donner sa réponse.

L'étudiant iconoclaste pourrait répondre comme suit. Le gouvernement du pays autoritaire trouve sa légitimité en montrant qu'il est beaucoup plus efficace qu'un gouvernement démocratique. Il doit donc se battre en permanence. Il doit être sur le qui-vive en permanence. Ainsi, s'il considère que sauver des vies est un indicateur de son efficacité (et si les gens semblent d'accord), il appliquera des mesures de confinement chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

Mais un gouvernement démocratique est un gouvernement élu. Il sait que les élections sont lointaines. Il n'est pas bien organisé ; les différentes composantes du gouvernement pensent différemment ; elles travaillent souvent à contre-emploi. La partie centrale du gouvernement peut également penser que, lorsque les élections auront lieu, beaucoup de gens auront oublié la pandémie et même les morts. (Et les morts, comme nous le savons, ne votent pas.) Mais les gens n'auront peut-être pas oublié qu'ils ont perdu leur emploi et sombré dans la pauvreté, même temporairement. Le gouvernement pourrait donc perdre plus de voix en étant perçu comme insensible à l'emploi des gens qu'en étant insensible à leur vie.

L'étudiant iconoclaste pourrait poursuivre : si les individus ont tendance à sous-estimer leurs risques de contracter la maladie et de mourir, alors que les risques de perte de revenus et d'emploi sont tout à fait clairs et évidents, cela ne renforcerait-il pas la pression sur le gouvernement pour qu'il s'abstienne de procéder à des confinements ? Et puisqu'il s'agit d'un gouvernement démocratique, ce dernier ne devrait-il pas écouter la voix du peuple et maintenir l'économie ?

L'élève iconoclaste aurait également fait valoir de bons arguments. Mais avant que la réalité ne nous soit révélée, nous lui aurions probablement attribué un B : bon mais pas totalement convaincant, surtout par rapport à notre premier étudiant, qui a travaillé dur.

Notre note serait-elle juste ?