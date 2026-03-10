POLITIQUE
HYPOCRISIE GENERALE

10 mars 2026

Pacte européen sur la migration : quand tout change pour que rien ne change vraiment

Depuis des années, l’Union européenne promet une réforme en profondeur de sa politique migratoire. La crise de 2015 avait révélé un système incapable de gérer des flux massifs, et depuis, la pression sur les frontières extérieures de l’UE n’a cessé de croître.

Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.