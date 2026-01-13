ATLANTI-CULTURE

13 janvier 2026

"Où es-tu ?" de Keren Ann et Irène Jacob : un voyage musical

De : Keren Ann et Irène Jacob Durée : 1h15 Mise en scène : Joëlle Bouvier Avec : Keren Ann et Irène Jacob Théâtre du Rond-Point 2 bis, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 01 44 95 98 21