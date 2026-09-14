THEORIE SCIENTIFIQUE
14 septembre 2026
Orbite de Mercure: cette énigme cosmique résolue par Albert Einstein
Tout au long de l'histoire des sciences, Mercure occupe une place d'honneur : pendant des siècles, ses caractéristiques orbitales sont restées inexplicables pour la physique classique. Jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein.
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THEMATIQUESScience
Javier Armentia Fructuoso est astrophysicien et vulgarisateur scientifique. De 1990 à 2024, il a dirigé le planétarium de Pampelune. Il a coordonné les activités du groupe espagnol de planétariums au sein de la Société internationale des planétariums.
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Javier Armentia Fructuoso est astrophysicien et vulgarisateur scientifique. De 1990 à 2024, il a dirigé le planétarium de Pampelune. Il a coordonné les activités du groupe espagnol de planétariums au sein de la Société internationale des planétariums.