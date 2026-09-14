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Blurred backgroundLa planète Mercure
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THEORIE SCIENTIFIQUE

14 septembre 2026

Orbite de Mercure: cette énigme cosmique résolue par Albert Einstein

Tout au long de l'histoire des sciences, Mercure occupe une place d'honneur : pendant des siècles, ses caractéristiques orbitales sont restées inexplicables pour la physique classique. Jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein.

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MOTS-CLES

science , théorie de la relativité , orbite de Mercure , système solaire , astronomie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Armentia
Professeur du programme de maîtrise en communication scientifique, médicale et environnementale

Javier Armentia Fructuoso est astrophysicien et vulgarisateur scientifique. De 1990 à 2024, il a dirigé le planétarium de Pampelune. Il a coordonné les activités du groupe espagnol de planétariums au sein de la Société internationale des planétariums.

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