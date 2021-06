Open science, open data : les principes fondamentaux qui auraient pu nous éviter tant de confusion scientifique et médicale face à la pandémie de Covid-19

Une biologiste travaille sur un programme de développement d'un vaccin contre la Covid-19 le 31 mars 2021 à Nantes.

Atlantico : Lonni Besançon, vous êtes l'auteur d'une étude sur l'open science en temps de pandémie. Pouvez-vous définir ce concept ?

Lonni Besançon : L'open science ou science ouverte est un mouvement dans le monde scientifique qui réclame plus de transparence dans la recherche. Si l’on suit ses principes, quand une étude est publiée, il faut que les données et le code utilisé pour analyser ces données soient accessibles, que l'article soit en open access (gratuit), que le rapport de relecture par les pairs soit disponible.

Cela fait une dizaine d'années que l'open science est devenu un sujet de méta recherche. Avec le Covid, il était intéressant de voir si cela pouvait booster le mouvement. Dans le cas d'une pandémie qui touche toute la planète, on aurait pu croire à des articles scientifiques plus transparents. C'est d'ailleurs la démarche de beaucoup d'éditeurs qui ont annoncé mettre en open access tous les articles liés au Covid.

Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer des recherches approfondies sur le respect de ces principes ?

On a remarqué qu’un grand nombre d'articles étaient publiés très rapidement, avec un temps de relecture par les pairs (peer review) extrêmement court et un rapport de relecture inaccessible. En plus de ça, il y avait potentiellement des conflits d'intérêts entre les auteurs et les éditeurs de la revue. Il y a donc des principes de l'open science qui n'ont pas été respectés. Du point de vue de l'open access, on s'est aussi rendu compte que seuls les articles Covid étaient accessibles gratuitement, et non les articles de virologie ou d’immunologie qui pouvaient notamment servir à l'élaboration d'un vaccin.

Il y aussi eu le scandale The Lancet, qui vient en grande partie d'un problème de transparence. Si les données avaient été accessibles, on se serait rendu compte de la falsification avant même que l'article soit publié. The Lancet n'est d'ailleurs pas la seule revue à avoir publié des études basées sur les jeux de données frauduleuses de Surgisphere.

Vous pointez une relecture par les pairs très (voire trop) rapide. Comment est-ce possible ?

Les éditeurs de revue se sont dit qu'en temps de pandémie, il fallait que la science avance vite. Ils ont donc voulu accélérer le temps de relecture par les pairs. Ce n'est pas un problème en soi. Mais si c'est vraiment trop rapide et qu'on ne peut pas vérifier que le travail a été fait correctement, ça devient un problème. Nous avons donc regardé combien d'articles cela concerne. Sur environ 8 000 articles Covid, 700 ont été relus par les pairs en 24 heures ou moins. Pour certains éditos ou review de la littérature scientifique, c'est tout à fait faisable. Pour des articles de recherche qui présentent de nouveaux résultats, celça parait plus compliqué car il faut vérifier la méthode, l'analyse statistique, les résultats, etc.

Parmi les 700 articles relus en une journée, on trouve 224 articles de recherche. Pour 31% de ces 224 articles, les auteurs étaient soit éditeurs du journal, éditeurs associés ou éditeur en chef. Cela commence à devenir vraiment suspicieux. Vu que le rapport de relecture par les pairs n'est pas disponible, on ne peut pas le vérifier. Une étude mauvaise peut donc être publiée sans que personne ne le sache et celle-ci peut être présentée comme crédible dans la presse.

La solution qu'on propose est de rendre le processus de relecture par les pairs accessible, que ce soit de façon anonyme ou non.

Qu'en est-il des études pré-print, ces études mises en ligne avant d'être relues par les pairs et avant d’être publiées par une revue ?

On se demande s'il n'est pas un peu "dangereux" de laisser la presse s'emparer de ces études. Ce sont quand même des choses ardues à comprendre si on n'a pas une formation scientifique. La multiplication des pré-print peut devenir un problème si les résultats sont présentés comme crédibles et vérifiés dans des articles de presse. Selon nos recherches, les pré-prints Covid sont mentionnés presque 10 fois plus que les autres pré-print dans la presse. Nous ne voulons pas incriminer les journalistes. On dit simplement que ces résultats doivent être présentés avec la précaution qui doit aller avec.

On connait l'expression « publier ou périr » qui dénonce l'injonction à la publication dans le monde scientifique. Qu'avez-vous constaté à propos de l'extrême profusion d'articles scientifiques ?

Beaucoup des articles publiés sur les traitements potentiels du Covid sont des duplicatas qui ont très peu d'utilité. Il y a eu plus de 200 études sur l'hydroxychloroquine. Tout le monde a fait à peu près la même chose, en même temps. Face à cela, nous proposons de mettre en place des rapports pré-enregistrés (register report). Ce rapport est envoyé par les chercheurs à un journal pour montrer ce qu'ils voudraient faire comme article (et avec quelle méthode) avant de lancer l'étude. Les pairs vont relire ce rapport et vérifier s'il n'y a pas d'autres études trop similaires qui auraient été faites sur le sujet. Ils peuvent ainsi juger de l'intérêt de l'article.

Propos recueillis par François Blanchard