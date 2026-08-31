ATLANTI-CULTURE

"On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie" : l’autodérision contre le trauma

De : Eric Feldman Durée : 1h20 Mise en scène : Olivier Veillon Avec : Eric Feldman Théâtre Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 PARIS 01 43 22 77 74