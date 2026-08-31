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Blurred background"On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie" : l’autodérision contre le trauma
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ATLANTI-CULTURE

31 août 2026

"On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie" : l’autodérision contre le trauma

De : Eric Feldman Durée : 1h20 Mise en scène : Olivier Veillon Avec : Eric Feldman Théâtre Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 PARIS 01 43 22 77 74

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MOTS-CLES

Ghetto de Varsovie , Théâtre Montparnasse , Eric Feldman , Olivier Veillon

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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