ATLANTI-CULTURE
31 août 2026
"On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie" : l’autodérision contre le trauma
De : Eric Feldman Durée : 1h20 Mise en scène : Olivier Veillon Avec : Eric Feldman Théâtre Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 PARIS 01 43 22 77 74
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)