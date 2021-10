On en fait beaucoup sur le 17 octobre 1961 : et pourquoi rien sur le 8 février 1962 ?

Une femme porte une pancarte, le 17 octobre sur le Pont Saint-Michel à Paris, lors d'un rassemblement en souvenir des Algériens tués par la police lors d'une manifestation le 17 octobre 1961.

Macron a déclaré que le 17 octobre 1961 un "crime insupportable" avait été commis. Ce jour-là des milliers d'Algériens ont manifesté dans les rues de Paris à l'appel du FLN avec qui nous étions en guerre. Et la guerre est toujours cruelle.



La répression fut d'une grande brutalité : 26 Algériens, selon une commission nommée par Jospin ou plus d'après d'autres sources, furent noyés dans la Seine ou battus à mort dans la cour de la préfecture de Paris. A ce propos, Valérie Pécresse a rappelé que 17 policiers avaient été auparavant tués par le FLN à Paris. Elle n'avait pas tort.



Macron a dit que cela s'est fait sous "l'autorité de Maurice Papon". Un pieux mensonge : l'autorité à cette époque, c'était De Gaulle, Papon n'étant qu'un exécutant. Mais on ne touche pas au général, qui sans sourciller, passa l'éponge.



Pourquoi Macron s'est-il réveillé si tard pour faire pénitence ? Parce qu'il y a bientôt des élections et que les Français d'origine algérienne votent ! Le 8 février 1962, quelques mois plus tard, après la journée du 17 octobre 1961, une manifestation communiste se déroula dans les rues de Paris pour protester contre un attentat OAS.



La police obéissant aux consignes du même Papon fut d'une sauvagerie incroyable. A Charonne, des manifestants furent précipités dans la bouche du métro. Des policiers jetèrent sur eux des grilles arrachées aux arbres. Bilan : huit morts ! Et le général de Gaulle, une fois de plus, passa l'éponge.

En 1961, des Français avaient tué des Algériens. En 1962, des Français avaient tué des Français. Ça vaudrait peut-être quelques mots de la part de Macron. Mais il est vrai que les communistes ne représentent plus rien électoralement !

Voici comment Makram Akrout a mis Macron dans un sale pétrin...

Pourquoi presque aucun dignitaire musulman n'a assisté aux cérémonies en hommage à Samuel Paty ?