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Objectif Phobos : la mission japonaise MMX va prélever des échantillons de sol de cette lune de Mars

Comment les lunes de Mars se sont-elles formées ? La mission japonaise MMX, pilotée par l’agence spatiale JAXA, entend percer une partie de ce mystère en explorant Phobos, la plus grande des deux lunes de la planète rouge. La sonde doit cartographier sa surface, y déployer un rover et prélever des échantillons qui seront rapportés sur Terre en 2031. Leur analyse pourrait permettre de départager les hypothèses sur l’origine de Phobos et Déimos, et peut-être même de retrouver des matériaux issus de Mars elle-même.