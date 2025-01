Améliorer sa santé

Nous devrions tous essayer de manger comme les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’après une nouvelle étude… et voilà pourquoi

Le régime alimentaire traditionnel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée rurale est riche en aliments végétaux non transformés, riches en fibres et pauvres en sucre et en calories.