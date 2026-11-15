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A l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, en France, un chirurgien, réalise une tumorectomie de la prostate robotisée sous contrôle échographique.
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DEFENSES DE L'ORGANISME

15 novembre 2026

Notre système immunitaire inné a de la mémoire, et c’est peut-être une arme contre le cancer 

Longtemps considéré comme une défense immédiate, mais dépourvue de mémoire, le système immunitaire inné pourrait en réalité apprendre de ses expériences passées. Ce phénomène, appelé « immunité entraînée », ouvre des perspectives prometteuses pour mieux lutter contre les infections, les maladies inflammatoires et certains cancers. Des chercheurs explorent notamment comment exploiter cette capacité pour renforcer les défenses de l'organisme.

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MOTS-CLES

santé , cancer , immunologie , traitements , chimiothérapie , atouts , recherche , innovation , recherche médicale , mémoire , inné , Cellule , immunité , pandémie , vaccin

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Tim Vernimmen

Tim Vernimmen est un journaliste scientifique indépendant basé près d'Anvers, en Belgique. 

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