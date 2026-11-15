DEFENSES DE L'ORGANISME

Notre système immunitaire inné a de la mémoire, et c’est peut-être une arme contre le cancer

Longtemps considéré comme une défense immédiate, mais dépourvue de mémoire, le système immunitaire inné pourrait en réalité apprendre de ses expériences passées. Ce phénomène, appelé « immunité entraînée », ouvre des perspectives prometteuses pour mieux lutter contre les infections, les maladies inflammatoires et certains cancers. Des chercheurs explorent notamment comment exploiter cette capacité pour renforcer les défenses de l'organisme.