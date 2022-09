Non, on ne peut pas être décroissant et porter une montre de luxe. Et pas pour des raisons de com’

L'astrophysicien et collapsologue français Aurélien Barrau pose lors d'une séance photo pour l'AFP, le 30 août 2022.

Ce tweet fait beaucoup réagir. Il serait une attaque ad hominem, sans rapport avec le sujet. Les montres de luxe, grâce à leur durabilité seraient écolos et en phase avec les thèses décroissantes.

Vous n'avez donc aucune idée des implications réelles de ces thèses.

Est-ce qu'on pourrait arrêter de donner la parole aux apôtres de la décroissance qui se baladent avec des Rolex Submariner et des Omega Speedmaster à plus de 30 000 € ?

Mettons de côté l'aspect écologique ou non de la production horlogère suisse, ce n'est pas le sujet.

Aurélien Barrau est l'un des principaux porte-voix de la décroissance en France. Celle-ci serait souhaitable, nécessaire et de toute façon inévitable.

Voici quelques exemples de tweets qui ne voient aucune contradiction entre la promotion de la décroissance et le fait de s'afficher avec DES montres à plusieurs milliers/dizaines de milliers d'euros.

Mais la décroissance, ce n'est pas juste de se calmer sur la fast-fashion les amis. Ce n'est pas acheter une Tissot automatique au lieu d'une Swatch ou acheter un pull à 200 euros en lieu et place de quatre à 50 euros.

Dans les faits, imaginons appliquer les thèses décroissantistes et stop la croissance, figer le revenu mondial à son niveau actuel, environ 18 000$ /an. Cela implique, soit de laisser les pays les plus pauvres crever la dalle ad vitam aeternam, soit de les laisser croître...

Et donc de faire porter les efforts aux pays riches, en réduisant FORTEMENT leur niveau de vie, pour tendre vers ces 18 000$ /an.

C'est évidemment cette deuxième solution qui est privilégiée. Pour rappel, en France, le revenu moyen annuel est de 35 000 $/an.

Exemple d'un scénario décroissant relayé par l'institut Novethic.

Conséquence concrète : interdiction des maisons individuelles et surface maximale d'habitation par habitant de 30 m2.

C'est autre chose qu'un ou deux jeans en moins chez Zara.

Autre exemple, tiré d'un papier un petit peu vieux (2011) : on envisage pas moins que de ramener le PIB/hab du Canada à son niveau de 1976. Cela implique de le ramener à 15 000$ /an. (43 000 aujourd'hui). C'est -276%.

Pour terminer, morceaux choisis de la thèse de Timothée Parrique, économiste français spécialiste de la décroissance. Dans une société décroissante, l'impôt sur le revenu au-delà de 73 000 € /an c'est 80%. Au-delà de 90 000, 100%.

J'en viens donc à la conclusion évidente : il n'y a AUCUN MONDE DECROISSANT, dans lequel l'industrie du luxe prospère ni même existe.

L'application des thèses décroissantes, c'est l'impossibilité planifiée pour tous de consommer des produits de luxe (et pas que).

La décroissance, ça n'est pas une montée en gamme pour faire plus durable et éliminer le superflu. C'est une réduction drastique du niveau de vie de tous, avec un impact sur vos logements, votre nourriture, vos services publiques, vos loisirs, etc.

"Le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt, Aurélien Barrau à raison sur le fond".

Imaginez-vous donc Bernard Arnault dans son jet expliquer que l'on prend trop l'avion en classe éco, et qu'il va falloir arrêter. C'est absurde ? C'est inaudible ? Ben c'est pareil.

