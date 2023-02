Pourquoi les libéraux sont-ils convaincus que la capitalisation est la panacée dans le cadre de la réforme des retraites ?

Yves Montenay est centralien, docteur en démographie politique (pays arabes), ancien chef d'entreprise et ancien directeur d'une école de management, actuellement président de l’Institut Culture, Economie et Géopolitique. Il s'intéresse particulièrement à la combinaison entre démographie, économie et politique concernant le monde musulman. Il a publié " Nos voisins musulmans, du Maroc à l'Iran 14 siècles de méfiance réciproque ", prolongé par de nombreux articles et débats sur ces questions, dont la lettre d'information " Échos du monde musulman ".

Atlantico : Pourquoi les libéraux sont-ils convaincus que la capitalisation est la panacée ?

Yves Montenay : Premièrement, les libéraux connaissent généralement bien l’économie et la finance. Il y a donc une différence culturelle. Deuxièmement, ils se sont mis dans la tête que cela contourne la démographie. Ils font ce raisonnement : « Si un smicard économise le montant des cotisations de retraite de sa vie, il aura une très bonne retraite ». Mais l’important est de savoir d’où l’argent viendra au moment de dépenser leur épargne.

Puis cela favoriserait la liberté, car on décroche alors de l’Etat. Les gens épargnent ce qu’ils veulent et partent quand ils veulent. Certes, le circuit de l’épargne longue est supposé nourrir des investissements utiles, mais, à flux financiers égaux, il faudrait prouver plus rigoureusement que ces investissements seraient meilleurs que ceux générés spontanément par le marché : au lieu d’aller vers l’épargne à long terme les cotisations alimentent les achats des retraités. Et les entreprises concernées, donc automatiquement celles qui sont les plus utiles aux retraités, investissent alors si nécessaire.

Pour eux, il y a une grande liberté avec ce système. Et c’est ce qu’il se passe aujourd’hui, avec le secteur hospitalier qui demande aux retraités de revenir aider les médecins. Les restaurateurs ont eux du mal à trouver des gens. Donc ce qui compte, c’est ce qu’on peut avoir comme services ou biens, et ça, ce ne sont pas les systèmes de retraite qui peuvent résoudre ce problème.

Quels seraient les problèmes posés par le système par capitalisation ?

Le retraité par capitalisation aura une retraite de X, mais ce qui compte, ce n’est pas X, c’est ce qui pet s’acheter avec. Or il ne peut acheter qu’avec ce qui a été produit. Pour produire, il faut des gens. Le retraité veut acheter des soins, donc il a besoin de médecins, mais il a aussi besoin de boulangers, de camionneurs, de prestataires en tout genre.

Pour ceux qui prônent le système par capitalisation, il va cotiser, à 5% tous les ans. Qui va payer les 5% ? Les entreprises, car il détiendra peut-être des obligations. Mais ces entreprises doivent bien se porter économiquement pour qu’elles payent, donc qu’elles n’aient pas de difficultés de recrutement. Ensuite, quand il est retraité, il liquide son épargne. Il faut que quelqu’un l’achète. Il est probable que pour les mêmes raisons que pour le système par répartition, il manquera des producteurs. D’autant que les actifs n’ont pas seulement à s’occuper des retraités, mais également d’eux et de leur progéniture.

Pourrait-on imaginer des placements à l’étranger, là où les actifs ne manquent pas ?

Mais la situation est plus grave ailleurs. En Chine, quand les moins de 20 ans étaient les moins nombreux, cela favorisait la croissance : il y a des actifs et moins de « bouches » à nourrir. Maintenant que le vieillissement de la population et la faible natalité se ressentent chez les jeunes actifs, c’est plus compliqué. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent à la retraite. On ne peut donc pas diversifier les placements car c’est pire ailleurs. En Italie, les jeunes quittent le pays et vont dans d’autres pays européens, en particulier en Allemagne.

Que doit-on faire pour résoudre le problème démographique ?

Il y a la possibilité de favoriser l’immigration, mais tout le monde n’est pas d’accord. Et puis il y a des immigrations qui s’acclimateront mieux à nos exigences. Si ce sont des Chinois qui arrivent, tout le monde sera d’accord car ils pourraient être une plus-value importante.