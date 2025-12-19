BIEN DANS SA PEAU

19 décembre 2025

Noêl en solo : petits conseils pour gérer l’isolement au mieux

Souvent présenté comme un moment de chaleur et de retrouvailles, Noël peut aussi accentuer le sentiment de solitude. Loin d’être une anomalie, cette expérience révèle quelque chose de profondément humain : un besoin de connexion qui ne se mesure pas au nombre de personnes autour de soi, mais à la qualité du lien — y compris avec soi-même.