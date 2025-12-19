©
Marché de Noël
BIEN DANS SA PEAU
19 décembre 2025
Noêl en solo : petits conseils pour gérer l’isolement au mieux
Souvent présenté comme un moment de chaleur et de retrouvailles, Noël peut aussi accentuer le sentiment de solitude. Loin d’être une anomalie, cette expérience révèle quelque chose de profondément humain : un besoin de connexion qui ne se mesure pas au nombre de personnes autour de soi, mais à la qualité du lien — y compris avec soi-même.
5 min de lecture
MOTS-CLESNoël , Fêtes , réveillon , seul , Solitude , conseils
THEMATIQUESStyle de vie
Dr Paul Michael Jones is Associate Dean for Education and Student Experience at Aston Business School, where he teaches psychology and human resource management. His work explores power, identity and behaviour in professional life.
Populaires
Dr Paul Michael Jones is Associate Dean for Education and Student Experience at Aston Business School, where he teaches psychology and human resource management. His work explores power, identity and behaviour in professional life.