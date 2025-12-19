POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Marché de Noël

©

Marché de Noël

BIEN DANS SA PEAU

19 décembre 2025

Noêl en solo : petits conseils pour gérer l’isolement au mieux

Souvent présenté comme un moment de chaleur et de retrouvailles, Noël peut aussi accentuer le sentiment de solitude. Loin d’être une anomalie, cette expérience révèle quelque chose de profondément humain : un besoin de connexion qui ne se mesure pas au nombre de personnes autour de soi, mais à la qualité du lien — y compris avec soi-même.

Photo of Paul Jones
Paul Jones Go to Paul Jones page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Noël , Fêtes , réveillon , seul , Solitude , conseils

THEMATIQUES

Style de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Jones image
Paul Jones

Dr Paul Michael Jones is Associate Dean for Education and Student Experience at Aston Business School, where he teaches psychology and human resource management. His work explores power, identity and behaviour in professional life.

Populaires

1Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
4Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
5Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire