Netflix, Paramount et Warner Bros : La bataille d’Hollywood est engagée, avec en fond l'influence de Donald Trump

La tour d’eau de Warner Bros. Studios est visible à Burbank, en Californie, le 5 décembre 2025. Le géant du streaming Netflix a annoncé, ce 5 décembre 2025, le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery pour près de 83 milliards de dollars, la plus grosse opération de consolidation du secteur du divertissement de la décennie. Cette acquisition offre à Netflix l’accès à un vaste catalogue de films ainsi qu’au prestigieux service de streaming HBO Max.