La tour d’eau de Warner Bros. Studios est visible à Burbank, en Californie, le 5 décembre 2025. Le géant du streaming Netflix a annoncé, ce 5 décembre 2025, le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery pour près de 83 milliards de dollars, la plus grosse opération de consolidation du secteur du divertissement de la décennie. Cette acquisition offre à Netflix l’accès à un vaste catalogue de films ainsi qu’au prestigieux service de streaming HBO Max.
© AFP or licensors
LE GROS LOT CULTUREL
10 décembre 2025
Netflix, Paramount et Warner Bros : La bataille d’Hollywood est engagée, avec en fond l'influence de Donald Trump
Un simple mail envoyé aux abonnés de Netflix a mis le feu aux poudres. En laissant entendre qu’un rachat de Warner Bros. était imminent, la plateforme a exposé au grand jour une guerre industrielle majeure, où s’entrecroisent stratégie économique, avenir du cinéma en salle et enjeux politiques. Une opération encore incertaine, mais dont les répercussions pourraient transformer durablement l’écosystème mondial de l’audiovisuel.
