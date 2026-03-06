ATLANTI-CULTURE
6 mars 2026
Musique : Das Lied von der Erde / Le Chant de la Terre, de Gustav Mahler
Au-delà des habits sombres de l’univers mahlérien, une ode à la beauté du monde
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Culture-Tops
MOTS-CLESculture , musique , Gustav Malher
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).