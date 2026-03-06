POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDas Lied von der Erde / Le Chant de la Terre
See image caption

ATLANTI-CULTURE

6 mars 2026

Musique : Das Lied von der Erde / Le Chant de la Terre, de Gustav Mahler

Au-delà des habits sombres de l’univers mahlérien, une ode à la beauté du monde

Photo of Henri Nicolas pour Culture-Tops
Henri Nicolas pour Culture-Tops Go to Henri Nicolas pour Culture-Tops page

5 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

culture , musique , Gustav Malher

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas pour Culture-Tops image
Henri Nicolas pour Culture-Tops

Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
3Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie
4Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif
5Iran : une guerre sans justification ni objectif, vraiment ? Voilà les éléments factuels que beaucoup oublient
6Sectarisme et intimidations par le diplôme : ces universitaires qui décrédibilisent l'Université
7Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage