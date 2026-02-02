POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMonsieur Mouche

Monsieur Mouche

ATLANTI-CULTURE

2 février 2026

Monsieur Mouche, de Claude Alain Arnaud

Un délicieux et improbable roman à déguster sans modération !

Photo of Françoise Loiret
Françoise Loiret Go to Françoise Loiret page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

roman , comique , lycée , orteil

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Loiret image
Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

Populaires

1Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
2Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
3Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?
4Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
5Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?
6Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
7Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent