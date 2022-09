Mobilisation dans le Caucase russe : les étincelles de la révolte ?

Une vague de protestation a débuté depuis le début de la mobilisation partielle.

Les minorités issues du Daghestan et de la Bouriatie sont en première ligne de la mobilisation en Russie. Les mois de pertes et la perspective de mesures punitives suite à la conscription alimentent d'importants mouvements de résistance dans le Nord du Caucase.

Harold Chambers est analyste des conflits, du nationalisme et de la sécurité dans le Caucase.

La mobilisation "partielle" de la Russie a instantanément changé l'atmosphère dans le pays, déclenchant des manifestations anti-conscription dans tout le pays. Contrairement aux précédents mouvements de protestation nationaux, le Caucase du Nord a été en première ligne pour critiquer le régime de Poutine.

Ce n'est pas un hasard : la région a déjà été l'une des plus durement touchées par les pertes en Ukraine. En outre, les manifestants ont pu être enhardis par le refus de certaines troupes de Rosgvardia, originaires de Kabardino-Balkarie et d'Ossétie du Nord, de se déployer en Ukraine. En bref, la région a subi de plein fouet le coût de l'invasion de Vladimir Poutine.

Cela dit, la vague actuelle de protestation contre la mobilisation est plus qu'un simple refus de combattre la guerre de Poutine, c'est une résistance à une menace existentielle perçue. De nombreux habitants de la région sont conscients que leurs hommes sont servis comme chair à canon, qu'ils ne reviendront pas. Dans une région où les anniversaires des génocides passés sont marqués chaque année par de grands rassemblements, le potentiel de protestation durable est considérable. En réponse, les autorités de chaque république du Caucase du Nord ont fait face à l'opposition publique de différentes manières, mais avec une efficacité limitée.

Daghestan

Le gouverneur Sergei Melikov aurait ordonné à ses commissaires militaires de procéder à la conscription de 13 000 hommes ou d'être eux-mêmes envoyés au front. Les commissaires se sont efforcés d'exécuter cet ordre. Les autorités attrapent des hommes dans la rue et délivrent des convocations à la conscription dans les gares routières, en frappant aux portes, et même en déclenchant les alarmes des voitures pour attirer les hommes hors de leurs appartements. Le commissaire de Kizilyurt a affirmé qu'il pouvait potentiellement conscrire 12 000 hommes dans son district.

Cet objectif, et les méthodes utilisées pour l'atteindre, ont créé une atmosphère de peur au Daghestan. Pourtant, en signe de défi, la population se soulève.

La première grande manifestation a eu lieu dans la ville rurale de Kumyk, Babayurt, située le long de l'autoroute fédérale qui part de Makhachkala vers le nord. Cette autoroute a joué un rôle central, puisque les habitants ont fermé la route en signe de protestation contre la mobilisation. Dans une autre vidéo virale de Babayurt, une femme affronte avec colère un agent d'enrôlement, avec le soutien d'autres habitants.

Trois jours plus tard, les habitants d'Endirei, un autre village de Kumyk, ont fermé l'autoroute Makhachkala-Khasavyurt pendant plusieurs heures. Les commissaires militaires de Babayurt et d'Endirei appartiennent à l'ethnie Avar, ce qui contribue aux tensions locales.

Quelques heures après la fermeture de l'autoroute par les habitants d'Endirei, les opposants à la mobilisation de Makhachkala ont afflué dans le centre-ville pour protester. L'événement a été marqué par des femmes scandant "non à la guerre", des bagarres entre la police et les manifestants, et des arrestations musclées. La police n'a pu disperser la manifestation que lorsque les troupes de Rosgvardia sont finalement arrivées.

L'opposition à la mobilisation a été féroce en ligne ici aussi. Un ensemble d'affiches de protestation a été créé pour les médias sociaux, qualifiant Poutine et Melikov de "démons", évoquant l'esprit du héros de la résistance daghestanaise du XIXe siècle, l'imam Shamil, ou liant la mobilisation au général Aleksei Yermolov (qui a combattu pour le tsar contre Shamil au Daghestan). Les utilisateurs des médias sociaux daghestanais ont demandé que la participation à l'invasion soit volontaire - et que les enfants des fonctionnaires et des députés soient enrôlés en premier.

En réponse, Melikov a doublé sa position, soutenant un officier d'enrôlement de Babayurt qui a été confronté par les résidents et qualifiant la manifestation de Makhachkala de "mal" organisé depuis l'étranger. Afin de contrer l'absence de sentiments favorables à la mobilisation, l'administration de Melikov fait appel à la masculinité et à la piété islamique des Daghestanais, en faisant promettre par le mufti adjoint du Daghestan que quiconque meurt en Ukraine deviendra un "shahid" (martyr).

Tchétchénie

En Tchétchénie, la mobilisation était prévue par les déclarations de Ramzan Kadyrov la semaine précédente. Sentant l'imminence de la mobilisation de leurs fils, les mères tchétchènes ont posté des messages sur les médias sociaux, suppliant Kadyrov de ne pas envoyer leurs fils mourir en Ukraine.

Ces sentiments ont culminé le 21 septembre, lorsqu'un groupe de mères a protesté contre la mobilisation sur la place centrale de Grozny. Les représailles ont été immédiates : les fils des manifestants ont été enrôlés avant la fin de la journée. Après la manifestation, une femme a chanté l'hymne national ichkérien sur le marché Berkat de Grozny. Les kadyrovtsy l'ont retrouvée plus tard et ont forcé ses proches à dire qu'elle était malade mentale.

Le même jour que la manifestation des mères à Grozny, des tracts ont été affichés à Tsentaroi, le village natal de Kadyrov. Ils appelaient la population à se préparer et mentionnaient spécifiquement les "Fils d'Ichkeria", un groupe militant clandestin récemment formé. Les messages avertissaient Kadyrov que "tout a commencé ici, tout se termine ici". Si l'on peut douter de la possibilité de "mettre fin à tout" pour Kadyrov, poster ces tracts dans son village natal est certainement audacieux. Tous ces actes de protestation montrent à quel point certains Tchétchènes en ont assez de vivre dans la peur totale.

Les efforts de Kadyrov à la suite de la résistance à la mobilisation ont consisté à la sortir de la sphère publique. Il a annoncé que la mobilisation était annulée, prétendument parce que la république avait rempli 254 % de son quota. Suite à cette proclamation, le kadyrovtsy a commencé à travailler plus silencieusement, sans les assemblées ostentatoires et patriotiques chères à Kadyrov. Cette mobilisation silencieuse a consisté principalement en trois tactiques. Premièrement, ses services de sécurité ont commencé à contrôler les voitures en provenance de Tchétchénie au poste frontière d'Astrakhan, au Kazakhstan. Ensuite, ils ont enlevé des hommes dans les bureaux du Service fédéral des migrations lorsqu'ils allaient obtenir des passeports internationaux. Enfin, les kadyrovtsy profitent d'accidents de la route, comme dans cette anecdote d'un homme blessé empoigné alors qu'il se rendait en voiture à Shali. Cette stratégie permet à la mobilisation d'opérer plus discrètement.

Kabardino-Balkaria

La mobilisation s'est déroulée sans heurts dès le début dans les zones rurales de Kabardino-Balkaria. Dans les centres urbains, Nalchik et Baksan, elle a fait tout sauf cela.

Le point chaud de la Kabardino-Balkarie a été Baksan, la troisième ville de la république. Le 22 septembre, cinquante hommes ont refusé leurs convocations, ce qui a donné lieu à une manifestation sur la place devant le commissariat et à une confrontation lors d'une réunion dans le bâtiment administratif au sujet de la partialité de la mobilisation. Une manifestation a été organisée le 25 septembre à Nalchik par Ibragim Yaganov, un militant circassien chevronné. Yaganov s'était auparavant adressé aux Circassiens, déclarant que "ce n'est pas notre guerre".

En réponse aux protestations, les autorités républicaines ont interdit aux conscrits potentiels de quitter la région. Le gouverneur Kazbek Kokov s'est rendu dans le district de Baksan pour rencontrer les habitants. Dans l'espace informationnel, les comptes Telegram pro-régime affirment que Yaganov met en œuvre le plan des États-Unis, dont l'objectif sinistre est laissé à l'appréciation du lecteur. La police s'en prend également aux blogueurs ayant des positions anti-mobilisation.

Ingouchie, Ossétie du Nord et Karatchaïe-Tcherkessie

Dans les autres républiques, les informations concernant les réactions de la population à la mobilisation se font rares. Presque rien n'est sorti de l'Ingouchie, l'opposition organisée ayant été largement supprimée l'année dernière. L'un des seuls messages provient d'une chaîne alignée sur le Kremlin qui avertit les habitants de ne pas manifester.

Les informations concernant l'Ossétie du Nord ont été plus difficiles à obtenir en raison du retard de sa mobilisation et parce qu'elle abrite le poste frontière avec la Géorgie, ce qui obscurcit les sentiments du public avec l'afflux d'étrangers qui tentent de fuir. Une vidéo a été postée montrant une mère en train de pleurer en suivant un transport de troupes. Les autorités d'Ossétie du Nord, comme leurs homologues du Daghestan, utilisent la pression des pairs, la masculinité et la lâcheté pour obtenir des conscrits.

La plupart des informations sur la mobilisation en Karatchaïe-Tcherkessie proviennent de canaux pro-Kremlin. Cependant, l'opposition tente d'accroître les sentiments de protestation dans la république, aidée par l'opposition tchétchène et daghestanaise.

Une perte de contrôle ?

L'emprise des autorités semble se relâcher. La probabilité que les manifestations se poursuivent est élevée, et il y a de plus en plus d'indications qu'elles se transformeront en autre chose.

La probabilité de protestations se poursuit au Daghestan et en Kabardino-Balkarie. Les chaînes d'opposition daghestanaises menacent de fermer toutes les autoroutes fédérales au public. Il s'agit de la deuxième manifestation de femmes tchétchènes au cours de l'année écoulée, ce qui indique que la dynamique interne de la république est en train de changer. Le maintien des récits de protestation sur la menace existentielle posée par la mobilisation et la guerre de la Russie n'appartenant pas au Caucase crée un danger supplémentaire pour les autorités de deux manières. Le premier récit présente les autorités locales, régionales et fédérales comme une menace pour la population, ce qui alimente le sentiment antigouvernemental. Le deuxième récit sépare conceptuellement le Caucase de la Russie. Déjà, certaines factions de l'opposition daghestanaise défendent l'idée d'un "Daghestan libre".

Si l'on replace ces protestations dans le contexte national et régional, on constate que les risques de violence augmentent. "Rospartizans", le groupe à l'origine d'actes de sabotage à travers la Russie, a appelé les Daghestanais à lancer une campagne de guerre partisane, leur fournissant même une liste de cibles. Le lancement de ce type de conflit au Daghestan constituerait essentiellement la première salve d'une insurrection, en éliminant les centres de logistique, de personnel et de commandement. Une chaîne Telegram populaire, "Utro Dagestan", a déjà annoncé la création d'un groupe de partisans. Comme la dureté des tactiques des services de sécurité dans le Caucase du Nord a accéléré la radicalisation des jeunes ces dernières années, il est tout à fait concevable que d'autres répondent à l'appel.

Le lancement d'une campagne de violence décentralisée ne signifie pas qu'elle restera faiblement organisée. On assiste actuellement à des tentatives de raviver l'insurrection clandestine, d'abord en Tchétchénie, au Daghestan et en Ingouchie, puis dans toute la région. Il est logique que de petits groupes partisans soient ciblés par les insurgés en puissance pour se transformer en jamaats militants, en raison de leurs objectifs communs. Les jeunes radicalisés sont également susceptibles de les rejoindre.

Hélas, les menaces de violence ont déjà commencé à se manifester. Le 24 septembre, deux menaces à la bombe ont été proférées en Tchétchénie, au Daghestan, apparemment par le même acteur, faisant référence à l'attaque terroriste de Budyonnovsk et à la jamaat Urus-Martan de Ramzan Akhmadov, qui faisait partie de la Brigade islamique lors de la deuxième guerre de Tchétchénie. Bien que l'on ignore qui a proféré ces menaces, elles semblent présager de la trajectoire actuelle de la dynamique de résistance de l'État dans le Caucase du Nord si la guerre continue d'exercer une pression sur la région.

Cet article a été publié initialement sur le site Riddle Russia : cliquez ICI