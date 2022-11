Le spectre d'une dissolution de l'Assemblée nationale plane sur le mandat d'Emmanuel Macron.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il ne se passe pas de jours sans que le président de la République ne menace les députés de les renvoyer vers les électeurs. C’est qu’il en a gros sur la patate le chef de l’Etat.

Il est en colère. Des députés Renaissance sont à la buvette au lieu de voter les lois gouvernementales. Des parlementaires Horizons et MoDem votent avec l’opposition ou s’ abstiennent.

Emmanuel Macron trouve ça intolérable. Et il répète sur différents tons : “s’il le faut je dissoudrai l’Assemblée…”.

Il est vrai que cette Assemblée n’est pas à son goût. Les siens n’ont pas là-bas la majorité absolue et en plus, ils sont indisciplinés. Alors pourquoi pas une dissolution ? Il n’est pas sûr que les parlementaires Renaissance y trouvent leur compte.

Vers de nouvelles élections donc ? Macron le dit, le susurre et le redit. Et ça, ça énerve les parlementaires de tous bords. Qu'il se décide oui ou non ? Il se peut qu’après un nouveau scrutin l’opposition soit majoritaire à l’Assemblée.

Macron serait alors obligé de prendre un Premier ministre dans ses rangs. Une cohabitation qui s’annonce périlleuse. On se souvient du précédent Chirac - Jospin. Mais Macron s’en tape : ce qui compte à ses yeux c’est de rester président.