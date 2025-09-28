Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Sociétéil y a 2 heures
Une jeune manifestante tient une pancarte représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu grimé d'une moustache rappelant celle d'Adolf Hitler, lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris, le 14 juin 2025.
Une jeune manifestante tient une pancarte représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu grimé d'une moustache rappelant celle d'Adolf Hitler, lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris, le 14 juin 2025. © THOMAS SAMSON / AFP
"Convergence des luttes"

Menace sur les municipales : la génération Z, cheval de Troie de l’islamisme et de l’antisémitisme

Dans Les Nouveaux Antisémites, Nora Bussigny a infiltré manifestations, groupes de paroles, happenings, boucles Telegram en France, à Bruxelles et à Columbia, là où sévissent les rangs les plus radicaux de l’ultra gauche. Il en ressort que la génération Z (née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010) est la plus perméable aux discours antisémites, voire d’apologie du terrorisme.

author imageNora Bussigny

Nora Bussigny est journaliste d'investigation et chroniqueuse. Elle traite de sujets liés à la jeunesse, à la laïcité et aux différents militantismes. Elle est également l'autrice de l'enquête immersive Les Nouveaux Inquisiteurs (Albin Michel, 2023) et Les Nouveaux antisémites (Albin Michel, 2025).

