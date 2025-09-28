"Convergence des luttes"

Menace sur les municipales : la génération Z, cheval de Troie de l’islamisme et de l’antisémitisme

Dans Les Nouveaux Antisémites, Nora Bussigny a infiltré manifestations, groupes de paroles, happenings, boucles Telegram en France, à Bruxelles et à Columbia, là où sévissent les rangs les plus radicaux de l’ultra gauche. Il en ressort que la génération Z (née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010) est la plus perméable aux discours antisémites, voire d’apologie du terrorisme.