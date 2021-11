Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, en proie aux clichés de la gauche.

Il avait déjà atteint le sommet du Mont-Blanc et maintenant il a gravi l’Everest.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le leader de la France Insoumise était interrogé sur l’accusation d’islamo-gauchisme dont il fait régulièrement l’objet, y compris à gauche. Elle lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock.

Mélenchon a trouvé une martingale pour s’en défaire. Il a d’abord dit que cette accusation émanait de l’extrême-droite qui, a-t-il précisé, « hais les musulmans ». Sentant que c’était un peu banal et convenu il est passé à la vitesse supérieure. « Ceux qui dénoncent l’islamo-gauchisme sont comme ceux qui dénonçaient le judéo-bolchévisme ». C’est toujours utile de faire appel aux années 30…

Il est permis de s’interroger sur cet étrange et odieux parallèle. Mélenchon pourrait-il me dire combien de personnes ont été égorgées au nom du judaïsme ? Nous comptons également sur lui pour donner la traduction d’Al-Qaïda en hébreux et celle de Daesh en yiddish.

Comme il est cultivé, il doit savoir. Une de ses proches, Raquel Garrido, a voulu faire mieux que son maître. S’en prenant à Zemmour elle a dit qu’il fallait nous réconcilier « y compris avec les terroristes » !

Il nous faudrait donc tendre la main à Salah Abdeslam et fleurir les tombes des défunts frères Kouachi. Le problème avec la France Insoumise c’est qu’elle ne se soumet pas. Ni à l’intelligence, ni au bon sens, ni à la décence, ni à la dignité.

