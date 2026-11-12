TENSIONS
12 novembre 2026
Médias : la « tentation totalitaire » de la gauche
En 1976, le philosophe et essayiste libéral Jean-François Revel publiait un ouvrage important, «La tentation totalitaire» (Robert Laffont), dans lequel il dénonçait les travers idéologiques de la gauche d'alors. Nous sommes un demi-siècle plus tard et cette «tentation totalitaire» connait un regain de vigueur dans l'univers des médias. C'est consternant.
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THEMATIQUESPolitique
Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.
Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).
Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.
Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).