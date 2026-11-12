TENSIONS

Médias : la « tentation totalitaire » de la gauche

En 1976, le philosophe et essayiste libéral Jean-François Revel publiait un ouvrage important, «La tentation totalitaire» (Robert Laffont), dans lequel il dénonçait les travers idéologiques de la gauche d'alors. Nous sommes un demi-siècle plus tard et cette «tentation totalitaire» connait un regain de vigueur dans l'univers des médias. C'est consternant.