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Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion de la publication de son programme de gouvernement « L’Avenir en commun », au Bourget, en banlieue parisienne, le 7 novembre 2026.
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TENSIONS

12 novembre 2026

Médias : la « tentation totalitaire » de la gauche

En 1976, le philosophe et essayiste libéral Jean-François Revel publiait un ouvrage important, «La tentation totalitaire» (Robert Laffont), dans lequel il dénonçait les travers idéologiques de la gauche d'alors. Nous sommes un demi-siècle plus tard et cette «tentation totalitaire» connait un regain de vigueur dans l'univers des médias. C'est consternant.

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MOTS-CLES

LFI , extreme-gauche , médias , censure , Cnews , bfmtv , tentation totalitaire

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Dominique Merchet

Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.

Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).