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Blurred background"Maurice Barrès - Le grand écrivain retrouvé" : redécouverte d’un maître à penser
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ATLANTI-CULTURE

2 septembre 2026

"Maurice Barrès - Le grand écrivain retrouvé" : redécouverte d’un maître à penser

De : Michel Guénaire Perrin Biographie Parution le 12 février 2026 500 pages 27 €

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MOTS-CLES

Maurice Barrès , Michel Guénaire , Perrin Biographie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Sordet

Paul Sordet est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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