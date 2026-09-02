ATLANTI-CULTURE
2 septembre 2026
"Maurice Barrès - Le grand écrivain retrouvé" : redécouverte d’un maître à penser
De : Michel Guénaire Perrin Biographie Parution le 12 février 2026 500 pages 27 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Sordet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Paul Sordet est chroniqueur pour Culture-Tops.
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