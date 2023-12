Martin Gurri : « Ceux qui redoutent que Donald Trump devienne un dictateur sont en pleine crise d’hystérie politique »

Donald Trump lors d'un meeting aux Etats-Unis.

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave . Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

Atlantico : Dans un récent article, « Why all this Trump hysteria? » publié sur UnHeard, vous vous étonnez de l'acharnement des médias à présenter Trump comme la réincarnation d'Hitler ou de Mussolini. Vous dites que "ceux qui redoutent que Donald Trump devienne un dictateur sont en pleine crise d'hystérie politique". Pourquoi ?

Martin Gurri : Tout d’abord, il faut comprendre qu’il y a eu une véritable avalanche d’articles dans les médias américains et britanniques, tous utilisant des termes similaires, et tous lancés avec le plus haut niveau d’enthousiasme au sujet du renversement de la Constitution par Trump et de sa transformation en premier dictateur américain. Mon article était donc une réponse à cette affirmation. Je n’étais ni amical ni hostile envers Trump en tant que politicien : je voulais juste expliquer l’impossibilité du dictateur Trump.

Comment devient-on autoritaire ? L’histoire fournit une base de données approfondie pour l’analyse. Si vous voulez devenir dictateur, vous devez avoir le contrôle absolu d’une institution clé du gouvernement comme l’armée (Franco, Péron, Pinochet) ou d’un mouvement de masse doté d’une aile paramilitaire (Lénine, Mussolini, Mao). Aucune de ces conditions ne s’applique à Trump. Nos institutions fédérales le méprisent et ont parfois conspiré contre lui. Si Trump ordonnait au FBI ou à l’armée de commencer à tirer sur les Démocrates, la réponse serait un rire homérique. Et si Trump entraîne des troupes d’assaut quelque part près du terrain de golf de Mar-a-Lago, même le New York Times n’en a pas entendu parler.

Une autre possibilité serait que l’establishment conservateur invite un régime autoritaire à gouverner pour se protéger contre la subversion de la gauche. Ce fut la dernière étape d’Hitler vers le pouvoir. Mais aux États-Unis, les élites républicaines et conservatrices se sont précipitées vers la porte dès que Trump a remporté l’investiture en 2016. Ils ont inventé l’expression « Never-Trumper » : en gros, n’importe qui d’autre, de droite ou de gauche, est considéré comme un meilleur choix que Donald Trump.

À Lire Aussi

Martin Gurri : « Que Trump ait perdu gros n’efface pas la contradiction fondamentale qui fragilise la coalition démocrate »

Selon vous, la combinaison de Trump et de l'autoritarisme est impossible. Aucun septuagénaire ne tombe dans l'autoritarisme, ça ne concerne que les jeunes ?

Être un dictateur a l’air amusant, mais c’est vraiment un travail difficile ! Il faut une personne dans la fleur de l’âge, généralement entre 30 et 40 ans (Lénine, Staline, Mussolini, Hitler, Franco, Mao, Castro). Il est rare qu’une personne d’une cinquantaine d’années obtienne le poste (César, Pinochet). Mais il existe une sorte de discrimination fondée sur l’âge : aucun septuagénaire n’a jamais pris d’assaut la citadelle du pouvoir et s’est installé en dictateur. Les dictateurs peuvent vivre jusqu’à 70 ans et plus, mais la prise initiale du pouvoir, avec les problèmes de légitimité décrits par Machiavel dans « Le nouveau prince », semble exiger des niveaux élevés de testostérone et d’énergie. (Et je dis cela avec quelque chose qui ressemble à un regret, car cela signifie que je ne deviendrai jamais le leader maximum.)

Loin d'être machiavélique, Trump serait, selon vous, un simplet ou un naïf constamment trompé et dupé par ses propres bureaucrates. Qu'est-ce que vous voulez dire ?

La bureaucratie fédérale, officiellement neutre, a conspiré pour détruire Donald Trump au cours des quatre années de son mandat. Au cours des deux premières années, de nombreux secteurs de la bureaucratie, notamment le FBI, la CIA et le ministère de la Justice, ont organisé une enquête spéciale du procureur pour déterminer si le nouveau président était un agent de Vladimir Poutine. Les fuites de ces agences vers les médias étaient incessantes : plus d’un demi-million d’articles de presse ont été écrits sur l’affaire du Russiagate. Au moment où le procureur spécial a jugé l’accusation ridicule, de nombreux dégâts avaient déjà été causés. La bureaucratie de la santé et les agences de sécurité nationale comme la Sécurité intérieure et le Département d'État ont également travaillé ensemble pour imposer un régime de censure sur les médias sociaux qui était notoirement d'orientation anti-Trump et, dans les mois précédant l'élection présidentielle de 2020, a soigneusement protégé le candidat Joe Biden, par exemple dans l'affaire de l'ordinateur portable de son fils Hunter.

À Lire Aussi

Martin Gurri : « La vague populiste n’a accouché que de pseudo idéologies qui s’essoufflent tout autant que les élites mainstream »

Malgré toutes ces vantardises narcissiques, Donald Trump était incapable d’empêcher quoi que ce soit. Sa carrière a été celle d’un constructeur de gratte-ciel, un travail avec un début et une fin. Sa vie s'est déroulée sur une série de brefs intervalles d'attention. Il n’avait jamais dirigé une bureaucratie permanente – la chose la plus proche de la vie éternelle dans ce monde – avant son élection. Et même s’il a fait beaucoup de bruit à la Maison Blanche, il n’a jamais appris à maîtriser ses fonctionnaires.

C'est ce qui vous amène à penser que l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 n'était pas une insurrection visant à installer Donald Trump comme un chef autoritaire. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette analyse ?

En tant que très jeune Cubain, j’ai personnellement été témoin du coup d’État de Fulgencio Batista en 1952 et de la révolution de Castro en 1959 ; plus tard dans ma vie, j'étais également présent lors du coup d'État avorté de Lino Oviedo au Paraguay en 1996. Les insurrections impliquent que des personnes soient équipées d'armes à feu et de chars, se tirant parfois dessus et s'entretuant. Dans la lutte pour transformer Augusto Pinochet en El Supremo, 3 000 Chiliens sont morts. Le 6 janvier, une seule personne est morte : une jeune femme abattue par la police du Capitole alors qu'elle tentait d'entrer dans la salle de la Chambre. Elle n'était pas armée. Tout comme le reste de la foule envahissante – tous non armés. Il n’existe pas d’insurrection non armée. Rappelez-vous, la Bastille n’a été prise qu’après que les troupes royalistes aient fait défection du côté des insurgés – elles possédaient les canons qui ont permis de remporter la bataille.

À Lire Aussi

Martin Gurri : « Avec la guerre Israël / Gaza, le culte de la victimisation identitaire mène les nations européennes à la perdition »

Selon vous, penser que Trump pourrait faire basculer les Etats-Unis dans un régime autoritaire est une idiotie. Ce serait même contreproductif auprès des électeurs. Pourquoi ?

Utiliser le mot « hystérie » implique que les gens sont dans un tel état émotionnel qu’ils sont capables de croire ce que, dans une humeur plus calme, ils considéreraient comme idiot. Je suppose que ceux qui paniquent à propos d’une dictature de Trump sont émotionnellement déséquilibrés mais sincères.

Le discours autoritaire est-il contre-productif auprès des électeurs ? Cela dépend de quels électeurs nous parlons. Chez les républicains et les indépendants, l’effet a été négatif. Dans l’ensemble, cela a probablement coûté cher aux votes anti-Trump.

Mais il faut comprendre : dans ce moment étrange de la politique américaine, Trump est le seul argument dont disposent les forces anti-Trump – certainement le plus mobilisateur, précisément en raison de son contenu émotionnel. L’impopularité du président Biden semble atteindre un nouveau palier chaque semaine. Lui et son peuple sont incapables de faire valoir leurs arguments, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan du charisme personnel. Tout ce qu’ils peuvent dire, c’est que l’alternative à leur incapacité évidente est la dictature. Même un octogénaire en pleine force de l’âge, suggèrent-ils, est meilleur qu’Hitler.

Si Trump et Biden sont tous deux candidats, comme cela semble probable, nous saurons en novembre 2024 si ce raisonnement est contre-productif ou non.