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Mario Draghi, en 2024, lors de la présentation de son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe lors d'une session plénière du Parlement européen.
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NOUVEAU THINK TANK

28 août 2026

Mario Draghi veut sauver l’Europe d’elle-même avec le « Rhine Group » et voilà pourquoi il mérite d’être écouté

Le Rhine Group entend transformer le rapport Draghi en réformes concrètes. Mais sans pouvoir décisionnel ni volonté d'affronter les blocages culturels et normatifs européens, cette initiative risque de n'être qu'un rapport d'experts de plus.

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MOTS-CLES

Rhine Group , Mario Draghi , Union européenne , institutions européennes , Patrick Collison

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.