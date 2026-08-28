NOUVEAU THINK TANK
28 août 2026
Mario Draghi veut sauver l’Europe d’elle-même avec le « Rhine Group » et voilà pourquoi il mérite d’être écouté
Le Rhine Group entend transformer le rapport Draghi en réformes concrètes. Mais sans pouvoir décisionnel ni volonté d'affronter les blocages culturels et normatifs européens, cette initiative risque de n'être qu'un rapport d'experts de plus.
8 min de lecture
MOTS-CLESRhine Group , Mario Draghi , Union européenne , institutions européennes , Patrick Collison
THEMATIQUESEurope
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.