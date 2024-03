Manger des œufs de Pâques en chocolat est bon pour la santé (et voilà dans quelles proportions)

Consommer du chocolat à Pâques peut avoir des bienfaits insoupçonnés.

Même si cela fait toujours un peu rire de voir les œufs de Pâques faire leur première apparition dans les supermarchés fin décembre, rares sont ceux qui ne sont pas ravis de recevoir un peu de chocolat chaque année.

Il est logique que trop de chocolat soit mauvais pour la santé en raison de la teneur élevée en matières grasses et en sucre de la plupart des produits. Mais que devrions-nous penser des affirmations courantes selon lesquelles manger du chocolat est réellement bon pour la santé ?

Heureusement, de nombreuses preuves montrent que, dans de bonnes circonstances, le chocolat peut être à la fois bénéfique pour votre cœur et bon pour votre état mental.

En fait, le chocolat – ou plus précisément le cacao, la fève crue et non raffinée – est une merveille médicinale. Il contient de nombreux composés actifs différents qui peuvent provoquer des effets pharmacologiques dans le corps, comme des médicaments ou des drogues.

Les composés qui entraînent des effets neurologiques dans le cerveau doivent pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique, le bouclier protecteur qui empêche les substances nocives – comme les toxines et les bactéries – de pénétrer dans le tissu nerveux délicat.

L’un d’eux est la théobromine, un composé que l’on trouve également dans le thé et qui contribue à son goût amer. Le thé et le chocolat contiennent également de la caféine, à laquelle la théobromine fait partie de la famille des produits chimiques des purines.

Ces produits chimiques, entre autres, contribuent au caractère addictif du chocolat. Ils ont la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique, où ils peuvent influencer le système nerveux. On les appelle donc produits chimiques psychoactifs.

Quels effets le chocolat peut-il avoir sur l’humeur ? Une étude a examiné les sentiments et les émotions associés à la consommation de chocolat. La plupart des travaux ont démontré des améliorations de l’humeur, de l’anxiété, de l’énergie et des états d’éveil.

Certaines études ont noté un sentiment de culpabilité, qui est peut-être quelque chose que nous avons tous ressenti après avoir consommé trop de lait.

Bienfaits du cacao pour la santé

Outre le cerveau, d’autres organes pourraient bénéficier des effets médicinaux du cacao. Depuis des siècles, le chocolat est utilisé comme médicament pour traiter une longue liste de maladies, notamment l’anémie, la tuberculose, la goutte et même la baisse de la libido.

Il s’agit peut-être d’allégations fallacieuses, mais il existe des preuves suggérant que la consommation de cacao a un effet positif sur le système cardiovasculaire. Premièrement, cela peut prévenir le dysfonctionnement endothélial. Il s’agit du processus par lequel les artères se durcissent et se chargent de plaques graisseuses, ce qui peut entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Manger du chocolat noir peut également réduire la tension artérielle, un autre facteur de risque de maladie artérielle, et prévenir la formation de caillots qui obstruent les vaisseaux sanguins.

Certaines études ont suggéré que le chocolat noir pourrait être utile pour ajuster les taux de cholestérol des lipoprotéines de haute densité, ce qui peut aider à protéger le cœur.

D'autres travaux ont examiné la résistance à l'insuline, le phénomène associé au diabète de type 2 et à la prise de poids. Ces études suggèrent que les polyphénols – composés chimiques présents dans les plantes – qui sont présents dans des aliments comme le chocolat pourraient également améliorer le contrôle de la glycémie.

Toxicité du chocolat

Même si le chocolat peut être considéré comme un médicament pour certains, il peut être un poison pour d’autres.

Il est bien documenté que l’ingestion de caféine et de théobromine est hautement toxique pour les animaux domestiques. Les chiens sont particulièrement touchés en raison de leur appétit souvent vorace et de leur nature généralement peu exigeante.

Le coupable est souvent le chocolat noir, qui peut provoquer des symptômes d’agitation, de raideur musculaire, voire des convulsions. Dans certains cas, ingéré en quantité suffisante, il peut entraîner des comas et des rythmes cardiaques anormaux, voire mortels pour les chiens.

Certains des composés présents dans le chocolat se sont également révélés avoir des effets potentiellement négatifs chez l’homme. Le chocolat est une source d'oxalate qui, avec le calcium, est l'un des principaux composants des calculs rénaux.

Certains groupes cliniques ont déconseillé de consommer des aliments riches en oxalate, comme les épinards et la rhubarbe, ainsi que le chocolat, pour ceux qui souffrent de calculs rénaux récurrents.

Alors, qu’est-ce que tout cela devrait signifier pour nos habitudes de consommation de chocolat ? La science pointe dans la direction d’un chocolat ayant une teneur en cacao aussi élevée que possible et le minimum d’extras. Les effets potentiellement nocifs du chocolat sont davantage liés aux graisses et au sucre et peuvent contrecarrer tous les avantages possibles.

Une dose quotidienne de 20 à 30 g de chocolat nature ou noir contenant plus de 70 % de matières sèches de cacao – plutôt que le chocolat au lait, qui contient moins de matières sèches, et le chocolat blanc, qui n'en contient pas – pourrait entraîner un plus grand bénéfice pour la santé, ainsi qu'un plus grand effet.

Mais quel que soit le chocolat que vous choisissez, ne le partagez pas avec un chien.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI