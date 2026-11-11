SANTE
11 novembre 2026
Mal de dos : comment ce que vous dit votre médecin peut influencer votre rétablissement
Dans la prise en charge du mal de dos, les traitements ne font pas tout. Les mots du médecin, sa manière d’expliquer les symptômes et sa capacité à rassurer le patient peuvent également influencer son expérience de la douleur et son rétablissement. Les attentes et la relation thérapeutique jouent ainsi un rôle important, notamment lorsque les douleurs deviennent persistantes.
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Jorge Esteves est professeur invité au Centre de recherche sur la douleur et l’inférence active (PAIn), au sein du Health Sciences University.
Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton
Giacomo Rossettini est physiothérapeute spécialisé en troubles musculosquelettiques à l'École de physiothérapie au sein de l'Université de Vérone.
Jorge Esteves est professeur invité au Centre de recherche sur la douleur et l’inférence active (PAIn), au sein du Health Sciences University.
Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton
Giacomo Rossettini est physiothérapeute spécialisé en troubles musculosquelettiques à l'École de physiothérapie au sein de l'Université de Vérone.