SANTE

Mal de dos : comment ce que vous dit votre médecin peut influencer votre rétablissement

Dans la prise en charge du mal de dos, les traitements ne font pas tout. Les mots du médecin, sa manière d’expliquer les symptômes et sa capacité à rassurer le patient peuvent également influencer son expérience de la douleur et son rétablissement. Les attentes et la relation thérapeutique jouent ainsi un rôle important, notamment lorsque les douleurs deviennent persistantes.