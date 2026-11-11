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Un physiothérapeute assisté un patient souffrant de douleurs dorsales dans un cadre de clinique intérieure.
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SANTE

11 novembre 2026

Mal de dos : comment ce que vous dit votre médecin peut influencer votre rétablissement

Dans la prise en charge du mal de dos, les traitements ne font pas tout. Les mots du médecin, sa manière d’expliquer les symptômes et sa capacité à rassurer le patient peuvent également influencer son expérience de la douleur et son rétablissement. Les attentes et la relation thérapeutique jouent ainsi un rôle important, notamment lorsque les douleurs deviennent persistantes.

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MOTS-CLES

santé , mal de dos , conseils , rétablissement , maladies , patients , médecins , consultations , médicaments , douleur , muscles , crampes , Douleurs dorsales

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jorge Esteves

Jorge Esteves est professeur invité au Centre de recherche sur la douleur et l’inférence active (PAIn), au sein du Health Sciences University.

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Dave Newell

Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton

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Giacomo Rossettini

Giacomo Rossettini est physiothérapeute spécialisé en troubles musculosquelettiques à l'École de physiothérapie au sein de l'Université de Vérone.

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