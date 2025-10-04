Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Nouveau monde
La plateforme de réseau social chinoise TikTok.
TikTok made in USA

Mais qu’achètent exactement les nouveaux propriétaires de TikTok ?

Donald Trump a acté le passage sous contrôle américain de TikTok. La maison-mère chinoise ByteDance ne conservera qu’une part minoritaire (moins de 20 %) au profit d’un consortium d’investisseurs américains dirigé par Larry Ellison (Oracle), Michael Dell et Rupert Murdoch. Pour Fabrice Epelboin, spécialiste du numérique, cette opération consacre une victoire géopolitique et technologique des États-Unis sur la Chine, mais elle ouvre aussi une nouvelle ère : celle d’un TikTok « rééduqué » sur la base de données purement américaines, façonnant un réseau social désormais sous cloche nationale.

avec Fabrice Epelboin
author imageFabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

