Michel Guénaire est avocat et essayiste. Il est l'auteur de Le retour des Etats (Grasset, 2013), et président fondateur de Société civile 2017.

Atlantico : Alors que le pays semble accumuler les difficultés, notre équipe de France de Football brille à nouveau. A quel point l’équipe et le pays sont sur des chemins différents ?

Michel Guénaire : La différence est immense en effet. C’est comme un miroir inversé. D’un côté, la réussite, et une réussite qui s’écoule sur un temps long. L’échec en finale n’y change rien. En vingt-quatre ans, l’équipe de France de football aura joué quatre finales de la coupe du monde, en aura remporté deux (1998, 2018) et aura gagné un euro (2000). De l’autre, un pays qui ne cesse de cumuler les crises et s’enfonce dans une profonde désorganisation, surtout se coupe des meilleures créations ou des meilleurs mouvements du monde.

Qu’ont les Bleus et Didier Deschamps qu’a perdu le reste de l’équipe France et qui permet d’expliquer ces succès ?

Les succès des Bleus s’expliquent par de multiples qualités que l’on peut rassembler en trois groupes. Il y a d’abord les talents individuels. Nos joueurs ont été formés dans nos meilleurs écoles de football, et évoluent à présent dans les plus grands clubs des plus grands championnats européens. Ils en tirent une expérience exceptionnelle. Il y a ensuite la complémentarité ou la solidarité entre tous, que traduit une véritable joie de jouer ensemble. Sans agressivité. Tous comptent. Kylian Mbappé n’a pas le rapport à l’équipe que Lionel Messi a avec la sienne. Un joueur comme Antoine Griezmann a percé l’écran, encore Olivier Giroud et Hugo Lloris, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni. Je devrais les citer tous, parce qu’ils forment un vrai collectif. Enfin, il y a l’organisation du jeu, les choix tactiques, la capacité d’animation dont le mérite revient à un homme, le sélectionneur, Didier Deschamps, qui affiche aujourd’hui un palmarès incroyable.



Comment projeter les forces de l’équipe de France pour en faire des atouts utilisables pour la France ?

Il faut reprendre les trois groupes de qualités. La France a des talents. Un Thomas Pesquet qui, depuis la Station spatiale universelle, vaisseau de la taille d’un terrain de football situé à quatre cents kilomètres de la terre, observe celle-ci pour toute une nation, et un Thierry Marx, chef étoilé qui dirige onze écoles de cuisine dans le monde et vient de prendre la présidence des l’Union des métiers et des industries du luxe, qui veut insérer les populations méritantes. Il y en a tant d’autres encore, dans tous les domaines. Ensuite, la France doit être capable d’associer ou de marier tous ses talents, par exemple en reconstituant des filières de production nationale. La crise sanitaire nous l’a montré, la crise énergétique nous le montre : le grave échec que constitue l’abandon des filières de production nationale nous handicape dans la réponse aux crises que nous traversons. Enfin, il faut retrouver l’animation collective, le corps de la nation, un gouvernement.

Par quoi pourrait passer le retour au premier plan de "l'équipe" France ?

Je le répète depuis vingt ans avec la sortie de mon livre, Le Génie français : la France avait un modèle de développement qui lui était propre depuis la Libération jusqu’à la chute du Mur de Berlin, par lequel elle avait su trouver la croissance et l’équilibre. La mondialisation l’a fait voler en éclats. Il faudra demain à de nouveaux responsables politiques le reprendre, certainement le toiletter, mais cesser son effacement par cette fuite en avant invraisemblable qu’est devenue la mondialisation. Et retrouver ce modèle sera se remettre sur les rails d’une histoire. « L’équipe » France peut à nouveau exister si une animation collective de la nation revient, incarnée par une direction politique nouvelle habitée d’une véritable conscience historique nationale. Le changement, plus que jamais.